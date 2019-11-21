应对骚扰电话，北京移动推出来电免打扰/花季守护

2019年11月21日，中国移动北京公司（以下简称北京移动）的一层报告厅举行了主题为“陪伴在心，守护您的安全”的交流会。

交流会以网信办的视频作为开场，视频讲述了若干个跟个人信息安全有关的案例。视频播放完毕后，北京移动网络与信息安全专家甄真表示，“大数据时代下，网络逐渐成为承载个人信息的主要阵地之一，身份信息、银行账户、就业就学信息等个人隐私容易泄漏，首先要提高安全防范意识，同时也需要更强大的安全保障措施来保护个人信息安全。”

随后，来自北京市公安局的反电诈专家苏兴博针对目前存在的电信诈骗等安全问题，为现场的观众做了一场精彩的防电信诈骗的讲座。苏队长提到，“随着信息技术的发展，诈骗的方式也是越来越多，无论是在语音、短信还是互联网上，骚扰诈骗信息都会不同程度的侵扰着消费者”。

据北京移动的工作人员介绍，不法分子在我们日常生活中的各处都会布下陷阱，而诈骗的“套路”也是层出不穷，“呼死你”、“短信炸弹”、钓鱼网站、恶意软件、伪基站等骚扰诈骗手段让人深恶痛绝。对此，北京移动推出了来电免打扰、花季守护等一系列安全防护产品。

在互动展台上，北京移动的工作人员讲解了遇到电信诈骗、垃圾短信、钓鱼网站等问题时的应对方式。在工作人员的引导下，不少参观者通过发送短信、登录北京移动APP、拨打10086等多种渠道办理了来电免打扰、花季守护等安全业务，同时也体验了不良钓鱼网站检测、手机恶意软件检测等服务，互动体验过程提升了参与者的安全意识。