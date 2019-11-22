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微软Surface Earbuds无线耳机宣布延期上市

2019/11/22 7:33:24来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家11月22日消息 在今年10月份的Surafce硬件发布会活动中，微软宣布了新的Surface Earbuds，这让所有人感到惊讶。Surface Earbuds是一款真正的无线耳机，可与任何蓝牙设备配合使用，并带有双麦克风阵列和24小时的电池续航。它还支持与Siri和Google Assistant等数字助理一起使用。响应式触摸表面可实现直观的手势，如轻击、触摸和滑动。

发布会活动上，微软宣布Surface Earbuds将于今年晚些时候上市，价格为249美元。但是今天，微软Panos Panay发推文表示，他们将Surface Earbuds的上市时间推迟到2020年春季。

产品制造是指不懈地追求正确的所有细节，这需要时间，有时甚至比我们计划的要多。为了确保我们为你，我们的粉丝和客户提供最好的体验，Surface Earbuds现在将在2020年春季在全球范围内推出#Surface

-Panos Panay（@panos_panay）2019年11月21日

Surface Earbuds的技术规格：

微软Surface Earbuds无线耳机支持立体声，定向双阵列麦克风，并且充电盒可提供24小时的电池寿命。每个耳塞上都有触摸传感器，支持滑动和点击操作，只需点击一下便可配对设备，双击接听电话，支持Office听写。

续航方面，微软表示Surface Earbuds有24小时的总续航时间，耳机单独提供8小时续航，耳机盒电池可为耳机充电两次。

在音效方面，外媒编辑表示音效出奇地好。摇滚歌曲、原声琴弦，现场乐队演唱会音乐的细节和氛围都可以清晰听到。

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关键词：Surface Earbuds无线耳机

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