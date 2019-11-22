中国移动李正茂：做最容易合作的运营商，5年投资千亿到重点领域

11月22日消息 继今年6月获颁5G牌照后，10月底三大运营商正式开展5G商用服务。5G时代已经开启，但是5G网络究竟该如何去建设？5G能带来哪些全新的业务和体验？5G如何与垂直行业深度融合？5G将创造哪些新的商业模式？

在今天举行的“全球运营商5G高峰论坛”上，中国移动副总裁李正茂与全球运营商及产业界的专家共同分享了中国移动在5G研发、标准、建设、商用方面的一些考虑与做法。

借鉴4G运营经验，推动5G规模发展

李正茂表示，4G商业的成功是推动5G发展的基础，中国移动已经在全球83个国家和地区建成超过173张TD-LTE商用网络，成功打造了全球规模最大、性能最优、场景最复杂的4G精品网络。到目前为止，中国移动的4G基站数已经达到280万个，覆盖城乡98%人口，拥有用户数超过7亿。

进入5G时代，中国移动将充分借鉴4G运营的成功经验，在全球合作伙伴的积极响应和大力支持下，积极推动5G发展的各项工作。

一是坚持标准先行，全球协作推动5G标准的成熟。中国移动牵头制订了新一代移动通信技术应用需求和新一代移动通信网络架构的标准，推动大规模天线核心技术的成熟，牵头3GPP标准化项目20多个，累计贡献超过3000篇标准化文稿。同时发起成立O-RAN联盟，成员数已经超过100家。

二是启动GTI2.0，推动5G产业成熟。GTI的成立对推动4G尤其是TDD技术4G标准的成熟起到了决定性的作用。GTI2.0将进一步推动5G产业，促进2.6GHz和4.9GHz上的产业加速成熟，通过独立组网、非独立组网双模，4G、5G共模基站，发起独立组网的领航终端先行者计划等，推动芯片、模组和终端产业成熟。

三是科学部署，分步建网，利用4G优势加快推进5G网络规模部署。2018年中国移动在五大城市完成了5G的规模试验，12个城市完成业务示范；2019年全国将建设5万个5G基，在50个城市正式商用；2020年将在全国340个城市全面进行5G商用，这将是全球规模最大的5G网络。

深入实施“5G+”计划，做最容易合作的运营商

李正茂重申，5G已成为社会信息流动的主动脉，产业转型升级的加速器，构建数字社会的新基石，发展好5G将为经济社会发展带来新的历史性机遇。中国移动将全面实施“5G+”计划，推动5G+4G协同发展，5G+AICDE融合创新，5G+Ecology生态共建，实现5G+X应用延展。

面向未来中国移动将积极顺应产业发展趋势，加快打造基于规模的融合、融通、融智的价值经营体系，和协同高效的能力、合力、活力组织运营体系，发挥规模优势，深入实施“5G+”计划，实现五个升级，创造5G时代更大的价值。

一是推进技术迭代，深化网络能力智能升级。坚持以SA为目标架构，充分发挥2.6GHz与4.9GHz双频协同带来的覆盖、容量优势，强化5G与AICDE融合创新，打造“覆盖全国、技术先进、品质优良”的5G精品智能网络。

二是融入千行百业，助力产业转型动能升级。联合垂直行业的优质合作伙伴，挖掘个性化长尾需求，聚焦14个重点行业打造100个5G应用示范，助力千行百业数字化转型。

三是服务百姓大众，促进信息消费体验升级。顺应用户信息消费需求变化，创新推广具有移动特色的5G应用，让广大用户在共享5G发展成果上拥有更多获得感。

四是优化品牌体系，加速用户全量服务升级。坚持把服务作为企业发展的根本，与时俱进完善品牌服务体系，不断满足用户个性化、多样化、定制化需求，切实提高用户的认知度、信任度、满意度。

五是完善共赢机制，实现开放合作生态升级。立足5G全球化分工、协同化推进的发展特征，加快打造功能互补、良性互动、协同攻关、开放共享的新型合作生态，共同做大5G“移动朋友圈”。中国移动决心成为一个最容易合作的运营商，拓展合作边界，发挥资本连接、聚合作用，完善5G重点领域投资布局，力争未来5年投资达千亿规模。

李正茂表示：“通信产业的发展是全球志同道合的伙伴们共同努力的结果，5G时代更需要推进更高水平的开放合作，形成规模化优势，共同开创信息通信业更加美好的明天。”