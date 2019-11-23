微软Windows 10版本1909为何与众不同？启用包仅180KB

IT之家11月23日消息 微软最近发布了2019 Windows 10更新十一月版（version 1909），微软正在逐步将该更新推向更多设备。Windows Update、更新助手和Media Creation Tool将提供2019年11月更新。

此更新适用于运行2019 Windows 10更新五月版以及较早版本的OS的用户。微软表示，该更新被标记为“ Windows 10版本1909的功能更新”，并且仅适用于探索者，这意味着手动检查更新的用户将获得此更新。

Windows 10版本1909是一个相当小的更新，它通过2019年5月更新计算机上的“启用包”进行安装。

Windows 10 v1909的启用程序包（快速安装“主开关”）可以在2019年5月更新PC上激活新功能。

在周四的在线讨论中，微软Windows Insider团队透露，2019 Windows 10更新十一月版小于任何版本的Windows。启用1909版本的功能包仅有180KB大小。

换句话说，当你下载Windows 10更新十一月版更新时，微软将安装180KB启用程序包以激活新功能，包括“Favored Cores”，文件资源管理器搜索改进等。

Windows 10 November 2019更新安装信息：

对于具有2018年10月更新或更早版本的PC，根据版本和PC体系结构，2019年11月更新的大小为3.5GB或更小。

对于运行2019年5月更新且未安装最新累积更新的PC，更新大小为330MB或更小。

如果你使用的是2019年5月更新并且安装了所有累积更新，则大小仅为180KB。

Windows 10版本1909功能更新的不同之处在于：

与早期的Windows 10功能更新不同，2019年11月版本使用用于每月质量更新过程的服务技术。

Windows 10版本1903和1909都有一组相同的系统文件。

微软在Windows 10 19H1的累积更新中包括了19H2功能，但是这些功能被禁用，直到通过“启用包”将其打开。

对于已经在Windows 10 19H1上运行的设备，它可以提供更好的更新体验并减少停机时间。

“我们很早就知晓，我们想通过与19H1共享的累积更新来尝试处于休眠状态的新功能。我们知道这是可行的，但要弄清楚实现机制，并以零售和商业客户都熟悉的方式来实现，这是充满挑战的。” “启用包是帮助将其变为现实的新技术”。

微软在交付Windows 10 19H2更新时面临多个挑战，包括内部版本号问题。

一名员工说：“我们花了将近5个月的时间权衡设计方案，制定计划并进行修改。”