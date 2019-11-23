微软阻止旧款高通WiFi驱动PC设备升级Windows 10版本1909

IT之家11月23日消息 如果你的计算机使用旧的高通Qualcomm WiFi适配器，则无法更新到2019 Windows 10更新十一月版（1909最新版本），该版本带来了优选核心和文件资源管理器的新搜索体验。

微软表示已经阻止这类用户设备安装Windows 10版本1909，版本1903甚至是版本1809。这是因为较旧的Qualcomm WiFi适配器导致Windows 10上的WiFi连接出现问题。

此更新在Update Assistant和Media Creation Tool上也被阻止。

微软建议用户手动检查更新并在提供时安装新的Qualcomm驱动程序。从理论上讲，如果你安装了新的驱动程序，则应该能够更新到Windows 10版本1909。

如果你使用的是较旧的驱动程序，并且Windows Update无法提供更新，则可以尝试手动更新WiFi驱动程序：

打开开始菜单，然后搜索“设备管理器”。

单击“设备管理器”中的“网络适配器”，你可以看到所有已安装的适配器。

右键单击Qualcomm适配器，然后选择更新。

允许设备管理器自动搜索更新，然后等待它完成该过程。

如果你可以按照上述步骤更新驱动程序，就成功了。但是，如果你仍在运行旧版驱动程序，并且通过设备管理器也无法获得更新，则需要手动安装驱动程序，这是一个较为复杂的过程。

在Windows 10上更新Qualcomm WiFi适配器驱动程序：

从此处下载WiFi适配器驱动程序，然后将文件保存在Documents文件夹中。

打开文档文件夹，然后双击名为“qcamainext10x-4-0-3-262-msx64_19fcb71525109fd2831d5a40944ded5663ec6af1.cab”的文件。

使用CTRL + A键盘组合选择所有文件。

右键单击任何文件。

选择提取。

创建一个名为“Qualcomm Wi-fi driver”的新文件夹

单击提取选项，然后打开设备管理器。

查找Qualcomm Wireless Network Adapter / Killer Wireless Network Adapter。

右键单击并选择更新。

选择浏览我的电脑选项，然后找到你下载驱动程序的文件夹。

选择确定以更新驱动程序。

重新启动系统。

完成这些步骤后，你现在可以在PC上下载并安装2019 Windows 10更新十一月版。