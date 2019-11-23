内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10设备

微软阻止旧款高通WiFi驱动PC设备升级Windows 10版本1909

2019/11/23 23:46:56来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家11月23日消息 如果你的计算机使用旧的高通Qualcomm WiFi适配器，则无法更新到2019 Windows 10更新十一月版（1909最新版本），该版本带来了优选核心和文件资源管理器的新搜索体验。

微软表示已经阻止这类用户设备安装Windows 10版本1909，版本1903甚至是版本1809。这是因为较旧的Qualcomm WiFi适配器导致Windows 10上的WiFi连接出现问题。

此更新在Update Assistant和Media Creation Tool上也被阻止。

微软建议用户手动检查更新并在提供时安装新的Qualcomm驱动程序。从理论上讲，如果你安装了新的驱动程序，则应该能够更新到Windows 10版本1909。

如果你使用的是较旧的驱动程序，并且Windows Update无法提供更新，则可以尝试手动更新WiFi驱动程序：

  • 打开开始菜单，然后搜索“设备管理器”。

  • 单击“设备管理器”中的“网络适配器”，你可以看到所有已安装的适配器。

  • 右键单击Qualcomm适配器，然后选择更新。

  • 允许设备管理器自动搜索更新，然后等待它完成该过程。

如果你可以按照上述步骤更新驱动程序，就成功了。但是，如果你仍在运行旧版驱动程序，并且通过设备管理器也无法获得更新，则需要手动安装驱动程序，这是一个较为复杂的过程。

在Windows 10上更新Qualcomm WiFi适配器驱动程序：

  • 此处下载WiFi适配器驱动程序，然后将文件保存在Documents文件夹中。

  • 打开文档文件夹，然后双击名为“qcamainext10x-4-0-3-262-msx64_19fcb71525109fd2831d5a40944ded5663ec6af1.cab”的文件。

  • 使用CTRL + A键盘组合选择所有文件。

  • 右键单击任何文件。

  • 选择提取。

  • 创建一个名为“Qualcomm Wi-fi driver”的新文件夹

  • 单击提取选项，然后打开设备管理器。

  • 查找Qualcomm Wireless Network Adapter / Killer Wireless Network Adapter。

  • 右键单击并选择更新。

  • 选择浏览我的电脑选项，然后找到你下载驱动程序的文件夹。

  • 选择确定以更新驱动程序。

  • 重新启动系统。

完成这些步骤后，你现在可以在PC上下载并安装2019 Windows 10更新十一月版。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Windows 10微软

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有