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不要再期待像Windows 10版本1909这样的小更新了

2019/11/23 23:09:29来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家11月23日消息 微软在11月12日将Windows 10 1909版本（2019年11月更新）推送给消费者用户，该公司还通过Update Assistant推出了该更新。

正如我们报道的那样，2019 Windows 10更新十一月版的功能已通过启用包激活开启，该启用包的大小仅为180KB，甚至不到1MB。

微软解释说，2019 Windows 10更新十一月版是一个很小的更新，因为修改后的文件已在2019年5月更新中存在。当你下载2019 Windows 10更新十一月版时安装的启用程序包就像一个简单的“打开开关”，用于打开新功能。

因此，2019 Windows 10更新十一月版无法提供重大改进，并且更新的核心焦点仅限于次要修复程序。

微软在一次在线讨论中透露，这种新的启用包方法是一个试点项目，该公司没有“正式计划”在明年再次这样做。

像这样每年一个主要发行版本，一个次要发行版本的新升级概念会继续发展吗？

微软表示：“目前还没有正式的计划以相同的方式交付将来的版本。”

Windows 10的维护模式可能会在2020年切换回每年两次重大更新的旧模式。

微软得出结论，该试点项目帮助他们确定了是否可以通过这种方式进行更新。该公司计划继续收集Insiders的反馈，但目前没有计划以与2019年11月更新相同的方式来运行Windows 10 20H2的更新。

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关键词：Windows 10微软

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