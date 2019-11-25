全面屏轻薄本华为MateBook D 14锐龙版：开启万物智能互联世界

11月25日，华为在上海正式发布了备受消费者关注的新款MateBook D 14锐龙版笔记本，这是华为继MateBook 13锐龙版之后，在锐龙处理器笔记本家族的又一力作。华为MateBook D 14锐龙版继承了华为MateBook系列的“高屏占比、轻薄、时尚、高效”的基因，并且还创新性的带来了全连接智慧化功能，给整个PC行业注入了新鲜的血液。

作为一款主打“注重轻薄便携与质价比年轻群体”的笔记本产品，华为MateBook D 14锐龙版的机身尺寸仅为322.5mm x214.8mm x15.9mm，重量约1.38kg，是一款极致轻薄的性能笔记本，非常符合职场新人、学生党以及差旅人士的便携性需求。

小机身内藏有大视界，华为MateBook D 14锐龙版承袭了家族引以为傲的全面屏设计，178°宽广可视角度、16:9屏幕比例、14英寸的屏幕上左右三面窄边框仅4.8mm，屏占比高达84%，屏幕分辨率为1920x1080像素，并且还支持护眼模式，可有效过滤有害蓝光。

MateBook D 14锐龙版同样继承了MateBook D系列的指纹开机解锁设计方法，使用指纹识别与电源键合一的设计，用户按住电源键的同时，指纹传感器也开启工作，识别用户的指纹，点开电源的同时系统也自动解锁进入工作界面，省去了“解锁”的步骤，进一步节省了用户的宝贵时间。同时，这枚传感器还具有自学习能力，能够逐步的自适应你的指纹，越用越好用。

在性能方面，华为MateBook D 14锐龙版搭载的是AMD最新锐龙5 3500U处理器，集成RadeonVega8 Graphics显卡。AMD锐龙处理器采用12nm制程，最高达四核八线程，拥有超高主频，这款处理器多核性能方面较AMD锐龙2500U提升12%。另一方面，锐龙5 3500U处理器所集成的Vega显卡，令整机图形处理上的表现尤为出众，且支持4K图像输出。显示性能方面提升11%，无论是系统运行或是轻量级办公，都能做到流畅顺滑，带来更高效的使用体验。

为了保证长时间的高性能需求，华为MateBook D 14锐龙版采用了华为PC鲨鱼鳍2.0静音风扇，在扇叶设计上，采用最新S型叶形设计，根据风流出的风向进行定向设计，以达到整机系统化散热；让扇叶更薄、扇叶数量增多，大大提升了风扇本身的性能和风量。华为MateBook D 14锐龙版不俗的散热表现，保证了长时间使用也不会出现明显降频导致的卡顿问题，进一步的提升了用户的用机体验。

华为MateBook D 14锐龙版另外的一个设计亮点是全系采用65W可分离双头USB-C充电器，重量仅为160g，外形小巧易携带，还能给华为USB-C口的手机、平板等产品充电，支持5V2A、9V2A、12V2A、12V3A、20V3.25A、10V3A等多种输出功率，还可支持华为手机部分机型进行超级快充。有了华为MateBook D 14锐龙版，相当于有了一套全功能的快充设备，在外只带一个充电机就能同时解决PC和手机的充电问题，减少了用户在旅途和外出的负担。

华为作为PC新军，自从进入行业，一直致力于推进PC的全连接智慧化。比如华为笔记本的一碰传功能，就为华为布局万物互联打下了坚实的基础。

以往，我们手机和PC之间的文件传输、资料同步等等操作时，虽然方式很多，但操作起来很麻烦，比如通过蓝牙传输速率太慢，通过第三方软件传输需要登录，通过网盘传输则需要网盘的账号会员，通过数据线传输又没法做到数据线随身携带。

华为MateBook D 14锐龙版的“多屏协同”可以说是革命性的解决了上述难题。基于革命性分布式技术，华为MateBook D 14锐龙版的“多屏协同”可以在手机和MateBook间文档互传，实现文档/图片/文本的快速查看、编辑、传输，再比如，利用MateBook键鼠、输入法等硬件能力处理手机信息，在一个PC设备上完成两个设备的任务、在MateBook上打开丰富的安卓应用等等。

“多屏协同”带来安卓和Windows系统级融合，用户在何时何地都能不借助任何第三方实现手机和PC之间的互联互通，连接方式也非常丰富，比如华为“一碰传”、“扫一扫”，再比如华为手机端打开WLAN、蓝牙，华为MateBook打开电脑管家-我的手机-立即连接，直接靠近键盘附近就可以进行MateBook、手机连接。

互联互通可以说是华为PC与生俱来的DNA，其中多屏协同功能的出现，是华为布局万物互联、智能世界的创新一步。“多屏协同”让手机借用MateBook键鼠、扬声器成为现实，大幅提升使用效率，同时让MateBook具备了通信社交和上网能力，实现进行跨系统、跨平台的高效操作。

MateBook D 14锐龙版R5/8GB/512G SSD Linux款售价为3699元，预约期间还可享受下单直降100，限量赠送华为蓝牙鼠标等多重好礼！MateBook D 14其他配置及版本于2020年上市。

性能不俗、轻便便携、高颜值、极具竞争力的售价等等，这些都是华为MateBook D 14锐龙版的卖点，而“多屏协同”的加入，则使华为MateBook D 14锐龙版形成了自己独有的核心竞争力，在这个万物互联的时代，巧妙的解决了消费者关注的痛点需求，也为整个PC行业的发展和方向，带来了新的灵感和启迪。