中国联通升级总部容器化数据中心操作系统及大数据能力输出平台：预算4551万

中国联通日前正式批准2019-2020年中国联通总部容器化数据中心操作系统及大数据能力输出平台日常迭代开发工程，该工程采购预算金额为4551万元（不含税）；其中2019年度预算2275.5万元（不含税）。

2016年，建设了中国联通总部数据域大数据对外合作云数据服务能力开放平台，将数据中心的大数据能力以多租户的方式进行开放。2018年，在此基础上，开展了容器化数据中心操作系统及大数据能力开放平台的建设，建设内容包括：1）异构资源管理与调度；2）大数据基础服务的容器化；3）中间件及数据库服务的容器化；4）资源、服务的自助化开放。该平台于2019年4月上线试运行。

随着越来越多的租户入驻平台，租户的业务种类越来越多，也对平台提出了更高的要求。通过对平台租户的需求调研发现，平台提供的PaaS组件能力仍然不足，很多现有的能力组件易用性不好，前端用户体验仍需优化，平台也需要增加对多集群的支持。

根据以上背景，为满足业务发展需要，启动了“2019年中国联通总部容器化数据中心操作系统及大数据能力输出平台日常迭代开发工程”。

公告显示，2019年日常迭代开发及实施服务包括四方面内容：扩展平台的PaaS能力组件，为客户提供更多选择，支撑生产创新；优化平台的PaaS能力组件和能力集成框架，提高平台可用性和扩展性；优化平台的客户体验及使用流程，不断提升平台易用性；升级现有的容器云管理平台，支持多集群管理，提高平台自助化运维能力等。

此外，中国联通要求项目申请人自合同签订之日起3个月内完成本期工程的建设，项目实施地点为北京。