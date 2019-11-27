不输骁龙865：7nm工艺+定制核心的三星Exynos 990了解一下

IT之家11月27日消息 近日有消息称三星Galaxy S11系列将搭载Exynos 990处理器/高通Snapdragon 865处理器，今日外媒Phone Arena整理了Exynos 990芯片的配置细节供大家参考，一起来看一下。

三星Exynos 990处理器将基于7nm+工艺打造，由“2+2+4”两大两中四小的核心设计方案组成。值得注意的是三星Exynos 990处理器此次采用的7nm（7LPP）采用了第二代7纳米工艺，与Apple A13和Snapdragon 855一致。根据三星的说法，新型7nm LPP可使元件效率提高40%，性能提高20%或功耗降低50%，从而通过更少的层数来实现更高的元件良率。

此次三星采用的“2+2+4”方案由两枚全新的Exynos M5核心+2枚Cortex A76核心+4枚Cortex A55核心组成，GPU方面采用了全新的ARM Mali-G77 MP11。同时据官方资料显示，全新的Exynos M5核心继续使用Mongoose内核，实际上这也是旧有的M4的“中等”改进，主要提升在于Exynos M5核心在性能方面提升了20%，功耗下降50%。