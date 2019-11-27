《王者荣耀》鲁班大师明日上线，官方发最新展示视频

IT之家11月27日消息 《王者荣耀》官方今日通过微博正式预告新英雄鲁班大师将于明天上线的消息，同时还释出了一段鲁班大师的局内外官方展示视频，一起来看一下。

背景故事

鲁班大师在稷下学院中，是和墨子不分伯仲的机关天才。为了心无旁骛地研究机关科学，他在本该毕业的年纪，依赖稷下无限制的学年机制，长期驻留院内。开启“代号鲁班”研发计划后，他创造出首个具有生命力的第七号机关，他也不由与之产生了父子般的感情。

稷下为受到威胁的邻城提供兵力支援，而鲁班七号也被送至战场，在途中却因突袭走失。鲁班大师亲自去往邻城，一边支援前线，一边寻找七号下落。在此期间，他创造了一副六臂机械手以应付各种混乱的局面。但直到战争结束，鲁班七号仍旧没有下落。

回到稷下的鲁班大师从此闭门不出，比往日更沉浸在机械运作的世界中。他发明出许多看似无用的机关，尤其是各式机关翅膀，以弥补心中的憾恨。这原本是他与世界仅存的微弱联系，但这份联系因为“星之队”闯入他的生活，而逐渐加强了……

技能介绍

被动 稷下科技：鲁班大师的技能在命中目标时会为自己提供1层护盾，护盾持续5秒，可叠加5层。每经过5秒，鲁班大师的机械臂完成充能强化下一次普攻附带额外物理伤害。

一技能 立即清扫：鲁班大师腾空增加30%移动速度，期间选择时机挥舞机械臂对面前单位造成物理伤害，并将他们（包括己方兵线）击退。被击退的单位命中敌人对其造成物理伤害和晕眩。取消施法会减少部分冷却时间。

二技能 助手驰援：鲁班大师以磁力连接一名队友，持续6秒，队友确认交互后会立即位移到鲁班大师位置，并对路径上敌人造成物理伤害和晕眩。

三技能 强力收纳：鲁班大师依次朝选定方向射出6只机械臂，命中非己方单位后造成物理伤害，并与该单位保持连接，连接超出一定距离后被挣脱。