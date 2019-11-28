韩国SK电讯宣布5G核心网采用爱立信解决方案

北京时间11月28日消息 据悉，2019年11月，爱立信与韩国SK电讯（SKTelecom）签署了一项新的商业协议，将在该运营商的商用5G核心网中启用爱立信的Cloud Packet Core解决方案。

爱立信称，该协议扩展了SK电讯现有的5G核心网改造项目，并将帮助其改善网络性能和用户体验。

Cloud Packet Core是爱立信Cloud Core产品组合的一部分，可以帮助运营商平稳地迁移到5G核心网独立架构。

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SK电讯副总裁兼基础设施工程部负责人Jung Chang-kwan表示：“通过利用爱立信的Cloud Packet Core网络解决方案，将能够简化网络运营，从而使我们能够更有效率地释放出5G支持用例的全部潜力。”

爱立信高级副总裁兼数字服务主管Jan Karlsson表示：“这项交易以及与SK电讯的网络功能虚拟化基础设施（NFVI）合作的机会，使我们能够更好地进一步增强其5G网络。提供我们的Cloud Packet Core解决方案，将对SK电讯的网络运营产生积极影响，并将巩固爱立信在5G核心网领域的领导者地位。”

在选择爱立信作为其主要5G供应商之一后，SK电讯在2018年12月启动了5G网络商用。此前，爱立信向SK电讯提供了RAN产品，包括中频段Massive MIMO。