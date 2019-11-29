内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

三星申请Bright Night Sensor商标，Galaxy S11夜拍功能将获增强

2019/11/29 14:32:28来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月29日消息 荷兰科技博客LetsGoDigital最新曝光了一份三星申请的“Bright Night Sensor”新商标文件，种种迹象表明三星2020年的开年旗舰Galaxy S11系列在夜拍方面将获得增强。

（图自：LetsGoDigital）

从三星申请的商标名称Bright Night Sensor来看，这应该是一枚主打夜拍的相机传感器，同时三星还有望采用自家的图像传感器组件。同时这项专利是由三星电子于2019年11月28日向欧盟知识产权局（EUIPO）提交的第9类申请，其涵盖了摄像机/摄影设备/智能机/平板电脑的图像或光传感器等产品线。

此前有爆料称三星Galaxy S11有望采用1.08亿像素的主摄和五倍光学变焦镜头，以及Space Zoom、Single Take和Video Spin等特色功能。而三星Galaxy S11+将搭载108MP主摄、48MP副摄，外加一颗超广角镜头和一个ToF镜头，支持10倍光学变焦和100倍混合变焦，有高通骁龙865和三星Exynos 990两种处理器版本，内置4900mAh电池，价格999美元。

此外，三星S11也现身GeekBench 5.0.3跑分网站。信息显示，三星S11单核跑分427分，多核跑分2326分，搭载Exynos 9830芯片（Exynos 990）及12GB RAM，出厂预装Android 10系统。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星Galaxy S11

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有