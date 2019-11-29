三星申请Bright Night Sensor商标，Galaxy S11夜拍功能将获增强

IT之家11月29日消息 荷兰科技博客LetsGoDigital最新曝光了一份三星申请的“Bright Night Sensor”新商标文件，种种迹象表明三星2020年的开年旗舰Galaxy S11系列在夜拍方面将获得增强。

（图自：LetsGoDigital）

从三星申请的商标名称Bright Night Sensor来看，这应该是一枚主打夜拍的相机传感器，同时三星还有望采用自家的图像传感器组件。同时这项专利是由三星电子于2019年11月28日向欧盟知识产权局（EUIPO）提交的第9类申请，其涵盖了摄像机/摄影设备/智能机/平板电脑的图像或光传感器等产品线。

此前有爆料称三星Galaxy S11有望采用1.08亿像素的主摄和五倍光学变焦镜头，以及Space Zoom、Single Take和Video Spin等特色功能。而三星Galaxy S11+将搭载108MP主摄、48MP副摄，外加一颗超广角镜头和一个ToF镜头，支持10倍光学变焦和100倍混合变焦，有高通骁龙865和三星Exynos 990两种处理器版本，内置4900mAh电池，价格999美元。

此外，三星S11也现身GeekBench 5.0.3跑分网站。信息显示，三星S11单核跑分427分，多核跑分2326分，搭载Exynos 9830芯片（Exynos 990）及12GB RAM，出厂预装Android 10系统。