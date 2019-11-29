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华为高管援引报告：鸿蒙2020年将超Linux，成为全球第五大操作系统

2019/11/29 18:19:14来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月29日消息 据媒体报道，近日，华为公共事务高级副总裁Joy Tan在接受采访时表示，鸿蒙OS代码行数更少，安全性更高。她还在采访中援引了此前Counterpoint Research的报告称，鸿蒙操作系统预计将在2020年底超过Linux，成为全球第五大最受欢迎的智能数字终端操作系统。

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据Joy Tan介绍，鸿蒙操作系统是一个分布式、轻量级、紧凑的操作系统，同时具有强大的功能，比起市场上的其他操作系统，它的代码行数要少得多，所以安全性更高。

Joy Tan表示，鸿蒙操作系统与安卓及iOS的目的不同，开发者只需进行一次应用开发，应用可灵活部署到多个不同的终端。我们在几个月前才刚发布了鸿蒙，现在就已经有市场调研公司Counterpoint研究机构发布报告，鸿蒙操作系统将在2020年底超过Linux，成为全球第五大受欢迎的智能数字终端操作系统。

据此前Counterpoint报告，华为鸿蒙系统将在2020年取得2%的全球市场份额。预计到2019年底，鸿蒙在中国市场的份额会达到0.1%，2020年底达到5%，而鸿蒙OS设备在华为今年所有出货设备中的比例是0.03%。

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关键词：华为鸿蒙

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