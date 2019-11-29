华为P30/Pro等9款机型正式支持仿真机械键盘

IT之家11月29日消息 此前华为Mate 30 Pro上线了仿真机械键盘，有着逼真的震感，炫酷的外观，但其他机型也有迫切需要，现在官宣来了：华为P30等9款机型正式支持仿真机械键盘。

华为宣布，从今天开始，P30，P30 Pro ，Mate 30（4G&5G），Mate 20，Mate 20 Pro，Mate 20 X（4G&5G）, Mate 20 RS 保时捷设计，新增共计9款可使用CHERRY仿真机械键盘。只需在输入界面点 –>仿真机械键盘，打开仿真机械键盘开关即可。

*如果没有发现仿真机械键盘按钮，请手动更新。

具体方法：打开华为应用市场，搜索“百度输入法华为版”，下载最新版本安装即可。



事实上机械键盘的每一个按键都由独立的开关来控制闭合，也就是「机械轴」，区别于普通键盘的「扎实」的手感就出自于此，而大多数手机上搭载的转子马达都无法仿真机械键盘的轴体震感。

华为联合专业机械键盘CHERRY与百度输入法，率先在Mate 30 Pro上还原了CHERRY公司的三大明星轴体的震感：极具「段落感」的青轴，手感轻盈的红轴，亲和力十足的茶轴。

青轴



红轴

茶轴



华为Mate 30 Pro上搭载了X轴线性马达。相比转子马达，线性马达的启动和停止更加干脆，响应更加跟手。再配合EMUI10细致入微的软件调校，实现了在手机上使用机械键盘的极致体验。

▲Mate 30 Pro的X轴线性马达



据介绍，除了逼真的轴体震感，仿真机械键盘还采集录制了不同机械轴的声音，并且与用户的键入行为相结合，无论是青轴的清脆还是红轴的绵长，都让你沉浸如使用CHERRY实体机械键盘一般。

有四款皮肤任选，少女心满满的8.0红白，简洁干净的8.0纯白，自带酷炫光效的MX9.0，还有粉丝至爱的经典黑，总有一款合你心意。