三星Galaxy S11保护膜曝光：额头边框更窄，打孔前摄居中

IT之家12月1日消息 早前有关三星2020年开年旗舰手机Galaxy S11的爆料不断增多，今日有网友再度曝光一张三星Galaxy S11的手机贴膜照片，一起来看一下。

从知名爆料博主冰宇宙在推特上晒出的三星Galaxy S11正面贴膜照片来看，预计三星Galaxy S11手机除了边框采用收窄式设计外额头部分的边框也被进一步收窄，同时前置摄像头采用居中设计，整体设计思想类似于Galaxy Note 10。

此前有爆料称三星Galaxy S11有望采用1.08亿像素的主摄和五倍光学变焦镜头，以及Space Zoom、Single Take和Video Spin等特色功能。而三星Galaxy S11+将搭载108MP主摄、48MP副摄，外加一颗超广角镜头和一个ToF镜头，支持10倍光学变焦和100倍混合变焦，有高通骁龙865和三星Exynos 990两种处理器版本，内置4900mAh电池，价格999美元。

此外，三星S11也现身GeekBench 5.0.3跑分网站。信息显示，三星S11单核跑分427分，多核跑分2326分，搭载Exynos 9830芯片（Exynos 990）及12GB RAM，出厂预装Android 10系统。