马斯克：特斯拉Cybertruck不会出现汽车变形的问题

据外媒报道，要想在皮卡市场上脱颖而出，特斯拉电动皮卡Cybertruck必须拥有超过或至少赶上福特等业内汽车制造商同类产品的实用能力。埃隆·马斯克(Elon Musk)最近对福特F-350的测试结果发表评论暗示，Cybertruck有能力成为皮卡市场上强大的竞争对手。

图：特斯拉电动皮卡车CyberTruck的不锈钢后舱口

特斯拉爱好者分享了一段视频，显示载重1.36吨的福特F-350正在倾斜平台上进行测试，其后舱口发生了翘曲。这有点儿令人震惊，毕竟福特卡车被认为是市场上比较耐用的皮卡之一。这辆大型皮卡的后舱口在翘曲后无法打开。

马斯克称，这样的事件不会发生在CyberTruck上，因为这款全电动皮卡配备了自适应空气悬架，这在该车的揭幕活动中曾短暂演示过。马斯克说：“这就是为何CyberTruck配备主动悬挂高度和阻尼控制的原因。”

马斯克的声明似乎并不太夸张，因为CyberTruck的其他功能可能会防止其在测试中翘曲。例如，CyberTruck的非梯形框架设计意味着它的底盘不像F-350那样与驾驶室分离，其完全集成的外骨骼和XY设计也应该在承重方面有很大帮助。

这可能是CyberTruck的重要卖点之一，因为据说这种翘曲事件经常发生在实际投入使用的车辆上。如果特斯拉能证明CyberTruck具备确保车辆不会出现翘曲的能力，它就可以在耐用性方面确立自己作为皮卡车的主导地位。

在某种程度上，特斯拉Cybertruck是一款与电动汽车制造商理念相去甚远的汽车。凭借大胆的XY设计，CyberTruck与特斯拉现有的Model S、Model 3和Model X阵容相比显得截然不同。

然而，尽管如此，这款车还是受到了汽车专家杰克·里卡德(Jack Rickard)的称赞，他指出，这款皮卡很可能被证明是马斯克迄今最大胆、最伟大的发明，这要归功于它的耐用性、强大动力、诸多功能以及潜在的越野能力。