冯提莫直播放《好运来》斗鱼再被告侵权，判赔4000元

IT之家12月2日消息 据南方都市报报道，今天北京法院审判信息网公开了一起中国音乐著作权协会（下称“音著协”）诉武汉斗鱼网络科技有限公司（下称“斗鱼公司”）的侵权案。

据悉，2017年7月的一场直播中，冯提莫播放了涉案歌曲《好运来》，播放时长约2分55秒。2018年，音著协将斗鱼公司诉至北京东城区人民法院，要求其停止在斗鱼直播平台上使用涉案歌曲，并向音著协赔偿涉案歌曲的著作权使用费30000元及合理费用4200元。斗鱼公司辩称，涉案视频是主播个人制作并上传，斗鱼公司并未参与，斗鱼公司事前进行了合理的审查，事后第一时间删除了相关链接，也没有因在线传播获益，不存在任何过错，因此不应承担侵权责任。

一审法院认为，斗鱼公司应对其平台上的涉案视频承担相应的侵权责任，法院一审判决斗鱼公司赔偿音著协经济损失及合理支出共4000元。

一审判决后，斗鱼公司不服，继续向北京知识产权法院提起上诉。斗鱼公司在上诉时表示，涉案视频的作者是主播，斗鱼公司仅基于与主播之间的合同转让行为取得涉案作品的有关著作权，合同受让行为并非侵权。另外，斗鱼公司仅提供了中立的技术、信息存储服务，不构成侵权。

二审法院经审理认为，该案中，斗鱼公司与主播之间是否就涉案视频存在收益分成，不影响侵权行为的认定。涉案视频存储在斗鱼公司的服务器中，斗鱼公司应当对涉案视频存在侵权内容承担责任。综上，北京知识产权法院驳回了斗鱼公司的上诉，维持原判。

值得一提的是，此前音著协曾以冯提莫在直播中播放歌曲《恋人心》并上传了相关直播视频而起诉斗鱼公司，斗鱼公司同样被判向音著协赔偿相关损失。