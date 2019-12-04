盘点谷歌两创始人最昂贵“玩具”：飞机游艇豪宅啥都不缺

12月4日消息，据外媒报道，谷歌是世界上市值最高的公司之一，其联合创始人拉里·佩奇（Larry Page）和谢尔盖·布林（Sergey Brin）也因此跻身于世界最富有的人行列，他们的净资产总和超过1000亿美元。拥有大量可自由支配的财富，佩奇与布林几乎可以随心所欲地购买任何东西，包括价格高昂的资产。多年来，他们为此花了很多钱。下面，我们看看自从成为超级富豪后，两位创始人购买的最昂贵“玩具”。

1.私人飞机舰队

对于大多数富翁来说，拥有私人飞机几乎已经成为标配。而对于净资产超过数百亿美元的超级富豪来说，仅拥有一架私人飞机显然不够。佩奇和布林拥有的最昂贵“玩具”之一是，停驻在他们私人机场的多架私人飞机。

这些飞机属于航空公司BEAM Aviation所有，两位创始人斥资8200万美元建立了这个航空旅行系统，其中包括8架私人飞机、私人机场以及以前作为机库的美国宇航局设施。佩奇与布林于2005年斥资1500万美元从澳航购买了第一架客机，即波音767-200型飞机，并花费额外1000万美元将其改装为私人飞机。

除了大型波音767飞机外，佩奇和布林的飞机舰队中还包括几架湾流V型喷气式飞机，以及其他几架专门用于商务旅行的小型飞机。

2.多尼尔阿尔法战斗机

如果购买普通人也能消费得起的东西，这可能凸显不出净资产超过500亿美元的身家，而能够凸显这种身份的标志包括拥有军用飞机。佩奇和布林曾买下一架多尼尔阿尔法战斗机，它属于轻型攻击机和高级教练机，于1982年在德国和法国制造。这款军用飞机时速可达994公里，配有30毫米口径DEFA机关炮。据称，这架飞机的成本可能高达450万美元。

3.洛斯阿尔托斯住宅

布林在洛斯阿尔托斯拥有一栋豪宅。他曾花费700万美元在那里购买土地，并斥资1570万美元建造豪宅。这栋住宅包括4间卧室、5间浴室，占地面积达321平方米。除了多间卧室和浴室外，这里还有长7米的阳台、有加热地板的石灰石浴缸、大型游泳池以及花园。

4.加州豪宅

佩奇的豪宅位于加州帕洛阿尔托，占地面积757平方米，比布林的住宅大一倍还多。佩奇2005年耗资700万美元将其买下，拥有6间卧室和6间浴室。自那以来，佩奇又在这里增建了一座生态友好型豪宅，从而扩大了财产范围。第二座豪宅中设有电梯、屋顶花园、停车场，主要使用太阳能供电。

5.Senses号豪华游艇

佩奇2011年购置的豪华游艇Senses号，售价达4500万美元。游艇长58.5米，内部由著名设计师菲利普·斯塔克(Philippe Starck)设计，包括许多豪华设施，比如健身房、10间套房、直升机停机坪、多层阳光甲板等。此外，这艘游艇还有巨大的客厅和车库，里面安置小船、水上摩托艇以及直升机。

6.布林的纽约公寓

在格林威治街744号，布林拥有价值850万美元的大型公寓。这套公寓占地325平方米，配置与洛斯阿尔托斯豪宅相似的设施，拥有3间卧室和3间浴室，还有大型现代化厨房和两个生活娱乐区。

7.蜻蜓号豪华游艇

佩奇拥有Senses号豪华游艇，布林也不堪落后，他拥有价值8000万美元的超级游艇“蜻蜓”号。这艘游艇是布林2011年购买的，他此前曾以每周77.3万美元的价格租用它在世界各地度假。这艘游艇是世界上最快的超级游艇，上面配有露天电影院等设施。

8.特斯拉跑车

佩奇与布林与电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）是亲密朋友，为此他们拥有马斯克签名的跑车并不令人感到意外。特斯拉跑车基础版售价为10.9万美元，而高级版本售价达15.1万美元。