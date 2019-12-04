外媒评谷歌创始人辞任：他们放弃成为科技界巴菲特

12月4日消息，据国外媒体报道，当地时间周二谷歌母公司Alphabet首席执行官拉里·佩奇(Larry Page)宣布辞职，而谷歌首席执行官桑德尔?皮查伊(Sundar Pichai)将接任首席执行官一职。同时谷歌另一位创始人、Alphabet总裁谢尔盖·布林(Sergey Brin)也宣布辞任。

谷歌创始人早已接受了沃伦·巴菲特(Warren Buffett)不干涉的管理风格，多年来一直试图将自家公司打造成科技界的伯克希尔·哈撒韦公司。而周二两位创始人双双辞任的决定结束了这一切努力。

佩奇和布林在2015年创建了Alphabet，以便给自己更多时间投资新兴科技企业，并将管理谷歌的职责交给了桑德尔·皮查伊(Sundar Pichai)。这一模式的灵感来自巴菲特的做法。这位华尔街大亨将资本分配给不同的企业，并让各个独立公司的首席执行官自行决定如何运营。

谷歌创始人通过任命皮查伊为谷歌和Alphabet的首席执行官，从而有效解除了这种结构。皮查伊本已经忙于运营谷歌庞大的数字广告业务，应对反垄断调查和员工抗议等棘手问题。现在，自动驾驶汽车、医疗保健、数字城市、送货无人机和互联网气球等诸多项目也成了他的难题。

对于公司的许多人来说，Alphabet自成立以来目的和结构从未真正明确过。谷歌为Alphabet贡献了超过99%的营收。谷歌一名前高管表示，让谷歌负责人执掌Alphabet，可能会让人对Alphabet公司的整个宗旨产生质疑。另一位谷歌前高管说，这一变化将意味着皮查伊面临的压力会更小。

从财务角度讲，Alphabet向投资者表明，该公司并没有在雄心勃勃的“登月”项目上投入太多资金，同时也突显出谷歌主营业务的巨大盈利能力。

但在运营上，该公司架构一直处于近乎持续的动荡之中，一直难以创建出一项独立于谷歌的新业务。2018年，该公司包括无人驾驶汽车Waymo和医疗保健Verily等业务在内的“其他赌注”总计亏损34亿美元，而上个季度亏损近10亿美元。

智能设备制造商Nest最初是一家独立的Alphabet子公司，但去年被并入了谷歌硬件部门。皮查伊还将DeepMind的许多人工智能项目纳入了谷歌管理的范畴。网络安全项目Chronicle去年刚刚在公众面前高调亮相，并成为一家独立的Alphabet子公司，但今年6月就被并入谷歌云计算部门。而一度备受瞩目的光纤通信业务Fiber已不再继续扩张。

一些谷歌现任和前任员工认为，皮查伊的升迁表明，Alphabet公司的初创业务将获得更强有力的公司治理。佩奇和布林因其富有远见的技术理念而备受尊敬，但他们的管理技能却不甚高明。

风险投资公司Firebolt Ventures合伙人维尼特·布奇(Vineet Buch)，曾在谷歌担任产品管理总监八年多，直到2018年底才从公司离职。他表示“这一变化可能意味着，其他项目必须开始真正发挥商业功能。不再像之前那样的双层体系结构，只有谷歌是企业化运营，而其他项目有无限的时间跨度来实现盈利。”

布奇以Nest为例，说明皮查伊将如何运营Alphabet和谷歌。这家智能家居设备制造商最初被誉为Alphabet独立业务的典范，拥有自己的首席执行官、营销部门甚至电子邮件地址。但公司难以按时发布产品，于是首席执行官被迫离职。布奇说:“当Nest被并入谷歌内部时，Nest的发货速度以及这些产品在市场上的生存能力都上升了。”

佩奇和Alphabet资深律师戴维·德拉蒙德(David Drummond)等活跃在“其他赌注”业务的人一直避免与股东对话，这一事实一度也让华尔街感到困惑。德拉蒙德现在将向Alphabet负责人皮查伊汇报工作。

投行Evercore ISI分析师在一份报告中写道:“从长远来看，事情要简单得多: 桑德尔是镇上唯一的治安官。”

“新警长”倒是急于淡化他的重要角色。皮查伊在给员工的电子邮件中写道:“我想明确表示，这种转变不会影响Alphabet的公司结构，也不会影响我们日常的工作。”