谷歌两位联合创始人辞去管理职务：身家各增10亿美元

北京时间12月5日凌晨消息，谷歌联合创始人拉里·佩奇（Larry Page）和谢尔盖·布林（Sergey Brin）刚刚从投资者那里得到了20亿美元的退休“礼物”。

佩奇和布林周二宣布，他们将辞去谷歌母公司Alphabet的日常管理职务。消息传出后，Alphabet股价大涨近2%，从而使得两人的净资产均增加了约10亿美元。他们各自拥有Alphabet约6%的股份，并仍然通过拥有特别表决权的股票控制着这家互联网巨头。

促使Alphabet股价上涨的原因是，投资者对桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）升任Alphabet CEO表示欢迎，他将取代佩奇出任这一职务。这就意味着，美国市值最高的三家科技巨头都不再有创始人掌舵。跟苹果公司CEO蒂姆·库克（Tim Cook）和微软CEO萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）一样，皮查伊此前也长期担任副手，其职务稳步上升。在加入这家总部设在山景城的互联网巨头超过15年以后，他将取代佩奇出任CEO。另外，布林也将辞去总裁一职，这将让皮查伊成为该公司无可争议的领导者。

这一转变表明，作为一家企业而言，谷歌已经进入了“中年”时代。在1998年，布林和佩奇在加利福尼亚州的一个车库里创立了这家公司；到2018年时，公司营收达到了1370亿美元，如今的市值高达8930亿美元，在标普500指数成分股公司中仅次于苹果和微软。

创始人退居二线

除了苹果、微软和谷歌以外，其他一些硅谷巨头的创始人也都已经退居二线。举例来说，拉里·埃里森（Larry Ellison）创立了甲骨文公司，现任CEO则是萨夫拉·卡茨（Safra Catz），但埃里森仍担任该公司董事长。与此同时，网约车巨头Uber和共享办公空间公司We Co。则在动荡形势中转向公司外部人士求助。

不过，也有一些值得指出的例外。杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）和马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）各自创立了电商巨头亚马逊和社交网络巨头Facebook，它们分别是美国市值第四和第五大公司，而贝索斯和扎克伯格目前仍旧分别担任这两家公司的CEO。

事实证明，这种领导权过渡对苹果公司和微软来说都是一件好事。自从库克2011年8月出任苹果公司CEO以来，该公司的股价已经累计上涨了400%以上；而在纳德拉的领导下，微软股价则已翻了四番。

自2015年以来，皮查伊一直都担任Alphabet旗下最大部门谷歌的CEO。在他任职期间，Alphabet的股价翻了一番。不过，该公司正在努力设法应对监管机构和立法者越来越严格的审查。

最富有的美国公司高管

苹果、微软和谷歌的成功已经使得库克、纳德拉和皮查伊这三人跻身于美国最富有的公司高管之列。由于获得了股权奖励，三人的身家都高达数亿美元。

作为一名高管而言，现年47岁的皮查伊的情况跟库克和纳德拉有所不同。文件显示，与在彭博高管薪酬排行榜上排名第四和第六的库克和纳德拉不同的是，皮查伊几乎所有的股权奖励都已被授予。相比之下，根据最近披露的一份文件，现年59岁的库克仍旧拥有多达180万股的苹果公司限制性股票单位，这些股票单位的价值约为5亿美元，将在2021年8月之前授予。52岁的纳德拉则可通过一项基于业绩的长期股权奖励计划获得最多180万股微软股票，按目前的微软股价计算，其价值约为2.75亿美元。

Alphabet董事会可能会采取行动来改变这种差异，但无论该公司决定如何补偿皮查伊，他的身家仍将远远落后于布林和佩奇。根据彭博亿万富翁指数（Bloomberg Billionaire Index），这两人的净资产总计约为1250亿美元。