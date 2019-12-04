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100秒了解皮查伊：谷歌新任大BOSS和老婆是大学同学

2019/12/4 21:36:04来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月4日消息 当地时间12月3日，谷歌官网宣布，创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林将卸任Alphabet首席执行官和总裁，桑达尔·皮查伊将同时出任谷歌和母公司Alphabet的CEO。从印度普通家庭的孩子到出任最大科技公司CEO，皮查伊到底是谁？

视频观看：点此链接

据介绍，皮查伊今年47岁，出生于印度钦奈一个普通家庭，母亲是速记员，父亲是电气工程师。小时候他家里没有电视和汽车，也没有自己的独立房间。

皮查伊曾在印度最好的理工院校学习冶金工程学，以优异成绩拿到奖学金后，在斯坦福大学学习材料科学专业，后来成为宾夕法尼亚大学沃顿商学院MBA。

2004年加入谷歌前，他曾是应用材料业的产品经理，也担任过麦肯锡的管理咨询顾问。凭借着出色背景，初入谷歌时，皮查伊的职位是Chrome浏览器和Google Drive几个关键项目的产品经理。

2011年，他把Chrome OS和ChromeBook带入了公共视野，并推动了Gmail和谷歌地图的发展，这几款应用很快被大众熟悉，并成为主流产品。

传闻称，这一年他曾想从谷歌跳槽到Twitter,但谷歌为挽留他给了他5000万美元奖金。

2013年，皮查伊出任安卓操作系统的总负责人。2015年8月，他担任谷歌公司的CEO。

除了事业有成之外，他的感情也很美满，在印度上大学期间，他和同校女友Anjali感情稳定，在美国几年后他和女友结了婚，如今两人育有一儿一女。皮查伊的Facebook相册几乎都是和老婆在一起的照片。

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关键词：谷歌皮查伊

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