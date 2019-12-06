微软将流畅设计引入移动设备，先从Office应用开始

IT之家12月6日消息 微软正在重新设计其适用于Android和iOS设备的Office应用，包括Word，Excel，PowerPoint，Outlook和OneDrive，以使其与2017年Windows 10中引入的Fluent Design设计语言相匹配，未来的新版Yammer、Team和Planner也将采用该设计。

微软今年早些时候推出了新的Office图标，并宣布了经过重新设计的应用程序，这些应用程序对图标，易用性和整体外观进行了改进，从而极大地改善了用户体验。Word，Excel和PowerPoint已经集成到即将推出的Office移动应用程序中，微软最近已经在iOS上重新设计了Outlook，OneDrive也将单独获得新的Fluent设计元素，包括新图标和其他改进。

根据微软办公室设计负责人乔恩·弗里德曼（Jon Friedman）的媒体帖子，新的Fluent外观还旨在提高移动用户的生产力。几乎所有用户都倾向于通过碎片时间频繁使用手机。为了提升工作效率，微软在印度和中国等移动优先市场上进行了研究，以了解如何在这些碎片时间中最大程度地提高生产率。

除了Office应用外，微软还组建了由40多名设计师组成的团队，将开发的移动UI工具包带给微软的所有员工，还会与所有外部开发人员和应用设计师共享其工具包，让他们开发的应用也引入流畅设计。