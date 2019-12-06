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微软《光环：士官长合集》正式登陆PC，Windows 10商店版比Steam版贵23元

2019/12/6 23:13:29来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

微软《光环：士官长合集》终于登陆PC啦！而《光环：致远星》正是合集首发解锁的第一部作品！瑞曲十年！2019年的今天，Noble 小队，我们回来了！

《光环：士官长合集》现已正式登陆 PC，其中Steam版 售价：116 元，Windows 10国区商城售价：139元。

微软表示，订阅Game Pass 即可在PC与Xbox上肆意畅玩，合集内其余 5 部作品将在明年陆续解锁。

剩余5部作品将会以 DLC 形式加入合集，PC平台将于2020年内全部解锁，重制版全面适配宽屏、4K超清分辨率、无上限的超高帧率。

希望的火光，从致远星开始。在2552年的宇宙时代，人类遭遇了宗教狂热的外星人星盟，随即展开了浩大的战争。由于科技水平落后，人类节节败退。标志性的战争堡垒行星——致远星，面临星盟全面围困，Noble小队的传奇故事，士官长苏醒前的史诗，就此展开。

《光环：致远星》作为本次“士官长合集”首发先锋，将以完全重制的面貌登陆PC平台，亮点包括4K超清画质、超宽屏适配、无上限游戏帧率。同时，你还能体验到经典的多人游戏模式，包括焕然一新的推进系统以及超过20张地图。你也可以于 “枪林弹雨”等特殊模式与你的战友并肩作战，在潮水般的敌人面前活下来吧，斯巴达战士！

从2001年延续至今，从秋风之墩号，到航向黎明号的六部合集。当站在致远星的地表，在最后一次撤离中”活下去”，Noble小队光辉也随着秋风之敦航向宙外环星。而那位躺在休眠舱里的超级战士117，也带着他们的意志，在即将到来的2020年，重新回溯我们的记忆！

《光环1：战斗进化周年纪念版》

醒来！斯巴达战士：约翰-117

《光环2：周年纪念版》

战士117，誓死保卫全人类

《光环3：ODST》

空白的时光里

同样记载着英雄的辉煌

《光环3》

史诗走向三部曲的高潮

《光环4》

Cortana，我们能活下去吗？

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关键词：光环微软

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