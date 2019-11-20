微软Windows 10X重磅特性曝光：桌面方案融入移动技术

IT之家11月20日消息 微软新的Windows 10将为新一轮PC设备带来支持，这就是所谓的“ Windows 10X”系统。

Windows 10X并不是全新的操作系统，正如微软本身所说的，该操作系统基于Windows 10，但与Microsoft桌面平台的常规版本有所不同。

Windows 10X不是我们过去使用的Windows系统。例如，新操作系统将放弃“启动器”中的“开始”菜单，并将“操作中心”替换为“快速操作”。根据泄漏信息，Windows 10X是微软长期以来一直在传闻中的Windows Core OS（WCOS）项目的一部分，并且该操作系统似乎具有移动属性的功能。

微软在一份新的招聘职位中将WCOS（Windows Core OS）描述为一个新的挑战，因为微软计划合并“桌面方案与移动技术”，这既带来了机遇，也带来了挑战。

该职位是针对高级软件工程师设置的，他将与开发人员合作，以在任何Windows驱动的设备（包括台式机和服务器）上进行创新。

有趣的是，微软还提到“ ModernPC”是受支持的设备之一，但该公司尚未透露任何细节。

微软计划在2020年假期推出Windows 10X，该操作系统最终也将应用于传统笔记本电脑。