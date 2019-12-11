华为MatePad Pro智慧分屏功能：更“Pro”的办公表现

IT之家12月11日消息 作为新时代的职场人，一心二用甚至多用早已成为标配，同时还要胜任在不同场景下随时随地办公的要求。用手机办公总让人觉得缺少些什么，而随身携带PC又觉得十分累赘。这时候，一台拥有智慧分屏功能的华为MatePad Pro无疑才是每一位职场人都应拥有的高效生产力工具。

华为于2019年11月25日发布MatePad Pro，这款华为平板电脑新品搭载了麒麟990旗舰芯片，采用了屏占比高达90%的10.8英寸显示屏，更有包括智慧分屏、多屏协同等功能加持。作为一款生产力工具，华为MatePad Pro的性能自不用多说，那么它所特有的“智慧分屏”和“平行视界”等独到功能在办公场景下的适用性如何呢？

智慧分屏：一心多用，“分身”有术

众所周知市面上很多平板产品都有类似的分屏功能，但是用户的实际体验并不好。其主要原因就在于很多产品所使用的分屏功能设计太过复杂，用户往往在“一顿操作”后仍没有达到预期的效果，导致分屏功能的使用率降低。

而华为MatePad Pro通过创新软件系统显示框架,对智慧分屏操作进行升级，用户只需在从屏幕右侧拖出dock区并选取两个需要用到的应用拖至屏幕上即可实现多应用多任务同屏处理，最大限度地利用大屏来显示信息。相较于普通的分屏功能，华为MatePad Pro的智慧分屏功能允许用户从不同的应用间直接拖拽相应的文字或图片来进行数据交换，这种操作要比鼠标更为直观，效率也更高。同时在双应用分屏使用期间用户还可以直接拖出第三个悬浮窗对某些突发的事件第一时间作出响应，大事小事均不错过。在华为MatePad Pro智慧分屏功能的帮助下，不同领域的用户均可物尽其用，将办公效率最大化。

平行视界：一屏二用，“任性”办公

5G的到来让视频会议等远程办公更为普遍，通常来说在进行视频会议的时候往往需要对会议所涉及的内容进行记录，边看屏幕边记录固然可行，但不够方便且效率低下，而普通的分屏功能却又无法兼顾用户观感及输入体验。

这种场景下华为MatePad Pro所特有的“平行视界”功能就派上用场了：用户在横屏状态下使用该功能时，整块大屏将被一分为二，实现同一应用分屏，应用双开的效果，同时两块显示区域的比例可自由调节。目前目前已有150+款应用支持“平行视界”功能，因此在兼容性方面完全无需担心。

举例来说，用户在“平行视界”下打开钉钉后，左面可用来显示具体的文字/数据，右面可用来显示需要用到的图片/视频，相关操作无需跳回主界面。同时也可以在进行视频会议的同时利用另一块显示区域打开输入类应用进行会议记录，真正做到一屏二用，“任性”办公。

多屏协同：一心多用，“分身”有术

手机是现代人最常用的沟通工具，一些文件等资料往往会第一时间被传送到手机上，如何将手机的文件更快速地传送到主力办公设备上就显得尤为重要。通过分享软件，QQ，微信等途径固然可行，但是总比不上碰一碰，扫一扫来得快捷，更不用说将整个手机界面“搬到”平板电脑上来得更直接。

得益于华为在EMUI 10中所采用的分布式技术，手机和平板得以“合二为一”。华为MatePad Pro所特有的多屏协同功能可实现上述所有高效率的操作，用户通过蓝牙、NFC、二维码扫描三种方式即可将手机快速“分身”至华为MatePad Pro上。如此一来平板也可操作手机界面，不用说图片文件双向拖拽互传了，就连接听电话、收发短消息等操作都可以实现，一切为效率而生。一边在与客户通过手机界面视频/打电话一边对客户需求进行记录，一边听从领导安排一边进行文档制作，办公也可“分身”有术。

WPS：一款应用，多种用途

微软Office虽好，但是一些操作不够直观，对效率也有一定影响。本次WPS特为华为MatePad Pro首发了包括思维导图高效制作、语音备注幻灯片、画笔模式高效批注、智能排版幻灯片四大常用办公功能，用户只需专注创作，输出idea，让思路跃然于笔上，形式排版、添加备注、逻辑梳理等交给WPS协助完成即可。同时华为MatePad Pro用户还独享免费半年的稻壳会员权益，要是觉得键盘码字太过枯燥，WPS还新增了智能画笔模式，用户可在文档段落中自由绘线、圈选，灵活高效。

说到智能画笔模式就要说一下华为MatePad Pro的效率助手——HUAWEI M-Pencil。

这支蕴含了多种智能笔势识别功能的触控笔可还原用户自然书写习惯，在手绘图表，排版编辑时将会带给用户比敲键盘更为流畅自然的使用体验，全身心感受灵感乍现之时用笔触及时记录所带来的快感。

华为MatePad Pro作为一款旗舰平板电脑，无论是硬件配置，软件应用，还是交互体验都无愧于“Pro”的称号。多种多样的特色功能配合上强劲的硬件性能，在为全场景办公赋能的同时也直接提升了用户的办公效率，华为MatePad Pro无疑就是办公一族绝佳的生产力好帮手。

12月12日00:00，华为MatePad Pro即将开售，其中6GB+128GB WIFI版售价3299元，6GB+128GB LTE版售价3799元，8GB+256GB WIFI版售价3999元，8GB+256GB LTE版售价4499元，用户可通过华为官方商城、各大授权电商、华为体验店及线下门店进行预购。此外，华为双十二优惠活动仍在进行中，预定可享百元优惠，评价晒单可赢好礼，华为天猫官方旗舰店尊享0元抽奖赢华为MatePad Pro活动，更多优惠可登陆华为商城及各大电商平台华为官方旗舰店了解。