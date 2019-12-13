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国产统一操作系统UOS龙芯版正式上线

2019/12/13 12:49:31来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月13日消息 IT之家此前报道国内UOS统一操作系统官网已经上线，并发布了UOS对外测试和开放计划。

现在据最新消息，统一操作系统UOS与龙芯中科通过几个月的密切技术对接，已完成兼容适配，全面适配龙芯桌面电脑、服务器，并于近日在统一操作系统官网震撼上线，各位合作伙伴可以前往并下载体验。 

统一操作系统UOS龙芯版的特点有：

•  稳定可靠，自主知识产权程度高

•  美观易用，自带统一深度商店，统一仓库

•  更高性能，自带更多原生AI智能应用

统一操作系统UOS龙芯版目前已适用龙芯3A3000系列、龙芯3B3000系列、3A4000系列、龙芯3B4000系列。龙芯中科电脑基于64位龙芯3号CPU，能够满足日常办公、文字处理、上网、影音播放、三维应用的性能要求。已经有大量整机厂商生产龙芯电脑并推向市场。

统一操作系统UOS龙芯版汇集了操作系统企业和CPU企业的共同成果。在近半年的时间里，UOS开发团队与龙芯中科的系统软件研发团队针对Linux内核、BIOS固件、编译器、浏览器、图形驱动等多项基础软件共同解决了几十项问题，确保UOS在龙芯平台上功能完善、体验流畅、质量稳定。

根据介绍，统一操作系统筹备组是由多家国内操作系统核心企业自愿发起，成员包括中国电子集团（CEC）、武汉深之度科技有限公司、南京诚迈科技、中兴新支点。各方在2019年5月签署了《合作协议》并建立了筹备组。

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关键词：操作系统Linux龙芯

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