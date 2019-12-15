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《英雄联盟》RNG战队再官宣：Xiaolongbao、Betty加盟

2019/12/15 17:10:21来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月15日消息 今日下午，RNG战队在官宣LoveZrr和AmazingJ离队后再度宣布，原FW战队Betty和原YM战队Xiaolongbao正式加盟RNG战队，前者为AD位选手后者为打野位选手。

官方公告如下：

【RNG电子竞技俱乐部人员加盟公告】

即日起，AD位选手Betty（卢禹宏）正式加盟RNG电子竞技俱乐部英雄联盟分部，将与团队成员一同积极备战，共同迎接来年的多项赛事挑战。

Betty曾效力于FW战队，三年内随队先后获得5次LMS赛区联赛冠军，是一名对线风格稳健，实战经验丰富的AD位选手。

欢迎Betty加入RNG大家庭，相信我们能够齐心协力，携手面对未知的挑战，全力以赴每一场比赛！

最后，感谢粉丝们一直以来对RNG电子竞技俱乐部的喜爱与支持。

【RNG电子竞技俱乐部人员加盟公告】

即日起，Xiaolongbao（李小龙）正式加盟RNG电子竞技俱乐部英雄联盟分部，将作为队伍的打野位选手，征战即将到来的多项赛事。

Xiaolongbao曾效力于YM战队，2019年先后登上LDL春夏季赛的舞台，并随队获得2019LDL春季赛冠军，是一名打野风格偏向激进，英雄池较深的潜力新人。

欢迎Xiaolongbao加入RNG大家庭，未来的道路上，期待我们能够在相互激励中共同成长！

最后，感谢粉丝们一直以来对RNG电子竞技俱乐部的喜爱与支持。

据介绍，Betty是原FW闪电狼当家射手，不过FW战队在今年的LMS夏季赛中排名第六，S9选拔赛首轮被HKA 3:0淘汰出局。而Xiaolongbao早在S7就曾经登顶过国服第一，而后还加入了有着电竞“黄埔军校”的YM战队，加入RNG后的表现值得期待。

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关键词：《英雄联盟》RNG战队

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