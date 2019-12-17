属于微软的2020年硬件大礼包：游戏、手机、笔记本全覆盖

IT之家12月17日消息 微软上周正式发布新款次世代主机Xbox Series X，这也凸显了微软对硬件市场的雄心壮志。外媒The Verge近日盘点了微软即将在2020年登场的全新硬件设备。除了此前已官宣的Surface Duo/Neo两款双屏设备外还有一大波新品即将发布。

Surface Earbuds

微软原计划于2019年年末发布这款售价为249美元的Surface Earbuds，最后官方将发布日期推迟到2020年春季。目前尚不清楚微软会在哪些方面做出优化，预计Surface Earbuds将会推出全新的白色配色。

这款Surface Earbuds耳塞采用真无线设计，可明显降低噪声。耳机表面拥有触控传感器，用户可以点击或滑动实现对耳机的控制和对Office的操作。

Surface Hub 2X

微软在今年发布了Surface Hub 2S，其采用了重新设计的50英寸屏幕，未来用户还可以对这款设备的硬件和软件进行升级，将于明年上市。

这款设备可以连接到Surface Hub 2的背面接口，可以使4个此类显示器平铺在一起。该升级墨盒将CPU、内存和GPU等容纳在机身内部，一旦该墨盒可用可能还会进行其他升级。

该处理器盒还将使Microsoft对该会议室设备进行一些更有趣的软件更改，包括旋转显示器的功能。我们已经看到Microsoft演示了这种显示旋转，并且看起来比今天Windows 10中的显示平滑得多。微软还将在升级墨盒的同时使用Windows 10的更轻量级和模块化版本，我们希望它看起来更像Surface Neo上提供的Windows 10X系统。

Surface Neo

微软首款搭载Windows 10X系统的设备有望在2020假期的时候同大家见面。微软Surface Neo搭载了英特尔新款Lakefield处理器，采用了两块9英寸屏幕，展开就是一块13英寸的“工作区”。微软表示，Neo不仅是下一款全新的Surface，而是一个全新的类别。

微软的新Surface设备采用Windows 10X系统，整款设备看上去和微软早期的Courier相似，其采用了一个巧妙的铰链结构，背部可吸住微软新款Surface Slim Pen。

Surface Duo

微软还有一款运行Android系统的较小的双屏设备，这款设备将于明年假期时候亮相。这款设备本质上是一款Android Surface手机，拥有两块5.6英寸的屏幕，平铺后可形成一块8.3英寸的显示屏。微软目前正和谷歌公司合作改善Surface等双屏设备的使用体验。

值得注意的是微软Surface Duo机身只有一个Type-C接口，无主摄像头，整台设备唯一的摄像头在右屏的右上角。也许正式上市版本的机器会装上后摄像头。

Xbox Series X

微软近日正式发布次世代主机Xbox Series X”。起看起来像是一台功能强大的微型PC，它可以很“低调地”被放置在客厅中，主要采用垂直放置的方式，不过也可以水平放置。

微软Xbox Series X将采用基于AMD的Zen 2和Radeon RNDA架构的定制处理器，支持8K游戏，最高支持120fps的游戏帧率，支持光线追踪和可变刷新率。微软表示Xbox Series X性能是Xbox One X的两倍。

微软表示，新一代Xbox将于明年的假日购物季之前开始销售，目前官方展示了Xbox Series X的首款游戏《地狱之刃：塞娜的献祭2》，这是Ninja Theory专为下一代Xbox主机开发的游戏。同时Xbox高管Spencer表示，微软的Xbox Series X还将采用自动低延迟模式（ALLM）和动态延迟输入（DLI），此举也将使得Xbox Series X的响应速度更快。

Surface Book 3

Surface Book系列许久没有升级，这一系列产品有望在2020年迎来巨大升级。Surface Book 2于2017年11月推出，而后微软发布了Surface Pro 6和Surface Pro 7以及15英寸版本的Surface Laptop 3。

有人认为Surface Book 2的外观和硬件过时了，也有人认为微软最终会取消Book系列。不过微软Surface工程师Pavan Davuluri在今年早些时候接受采访时表示：“Surface Book笔记本电脑全都具有GPU的功能，这也意味着用户未来可使用Surface Book系列产品做更多的事情。”

Surface Go 2

Surface Go系列也有望在2020年获得升级。Surface Go最初于2018年8月推出，它是Surface Pro的较小的10英寸版本，采用性能稍弱的Intel Pentium Gold处理器。据报道，英特尔说服微软不要为Surface Go选择ARM，但是Surface Go 2设备可能并非如此。

有消息称Surface Go 2可能会搭载高通的骁龙处理器，尤其是考虑到今年微软在Surface Pro X中使用了定制的SQ1处理器。

Surface网络摄像头、Surface Studio 3或者更多产品

2020年微软可能会重返PC网络摄像头市场。Surface事业部负责人Panos Panay在接受外媒TheVerge采访时表示微软正计划打造完整的Surface体验。

Panos同时表示，微软耳机只是一个起点。Surface Hub 2上的摄像头就是基于USB-C接口的，引入高保真摄像头之后会让用户体验提升。