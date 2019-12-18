内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10软件应用推荐

性能猛增！微软Chromium版Edge Dev通道支持Windows 10 ARM64版本

2019/12/18 22:15:28来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家12月18日消息 微软今天为新的Microsoft Chromium版Edge浏览器推送了Dev通道的2019年最新更新。该更新将原生的ARM64版本带到了Dev通道，并提供了一些供用户测试的新功能。

经过ARM优化的应用程序比仿真应用具有更好的性能和更长的电池续航。Windows 10 ARM的范围相对较小，但包括微软最新的Surface Pro X。微软在技术社区中指出，在Dev通道中构建的ARM64版本解决了主要的问题，但可能难以播放某些DRM视频。

除了将原生ARM64构建引入Dev通道外，此更新还带来了概述的三个新功能。

  • 固定向导。它有时会从你的任务栏弹出，并建议你历史记录中的热门网站，以将它们直接固定为已安装网站的任务栏。…>更多工具，也可以随时使用它。

  • 对于使用Windows中高对比度主题的用户，Edge现支持高对比度主题！它将遵循你在“操作系统设置”中选择的主题，并回到Edge Legacy经典版中提供的支持。

  • 沉浸式阅读器（以前称为“阅读视图”），大大扩展了可以选择的颜色主题数量。其中许多是专门设计用来减轻眼睛疲劳并提高阅读理解力的。

新的Microsoft Edge浏览器的x86版本将于2020年1月15日全面上市，但外媒也指出，新版Edge的ARM64版本将不会同时发布。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Edge浏览器微软

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有