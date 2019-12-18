性能猛增！微软Chromium版Edge Dev通道支持Windows 10 ARM64版本

IT之家12月18日消息 微软今天为新的Microsoft Chromium版Edge浏览器推送了Dev通道的2019年最新更新。该更新将原生的ARM64版本带到了Dev通道，并提供了一些供用户测试的新功能。

经过ARM优化的应用程序比仿真应用具有更好的性能和更长的电池续航。Windows 10 ARM的范围相对较小，但包括微软最新的Surface Pro X。微软在技术社区中指出，在Dev通道中构建的ARM64版本解决了主要的问题，但可能难以播放某些DRM视频。

除了将原生ARM64构建引入Dev通道外，此更新还带来了概述的三个新功能。

固定向导。它有时会从你的任务栏弹出，并建议你历史记录中的热门网站，以将它们直接固定为已安装网站的任务栏。…>更多工具，也可以随时使用它。

对于使用Windows中高对比度主题的用户，Edge现支持高对比度主题！它将遵循你在“操作系统设置”中选择的主题，并回到Edge Legacy经典版中提供的支持。

沉浸式阅读器（以前称为“阅读视图”），大大扩展了可以选择的颜色主题数量。其中许多是专门设计用来减轻眼睛疲劳并提高阅读理解力的。

新的Microsoft Edge浏览器的x86版本将于2020年1月15日全面上市，但外媒也指出，新版Edge的ARM64版本将不会同时发布。