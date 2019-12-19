HTC证实将进行裁员，目前员工约3000多人

IT之家12月19日消息 根据台湾中央通讯社报道，HTC证实公司将进行新一轮裁员，但没有透露具体的裁员计划和细节。

报道称，HTC强调裁员调整是为了确保VIVE与手机事业在未来有更好发展。HTC指出，会继续在移动通讯、VR、区块链等领域创新产品和服务。

HTC在2015年削减了2250个工作岗位，随后在2018年7月又裁减了1500个工作岗位。根据该报道，HTC目前员工数约3000多人，将根据业务需求而调整人力，遭裁员的员工仍可领满2个月年终奖金。