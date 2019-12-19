牛文文回忆与柳传志往事：创业家永远值得社会尊重

IT之家12月19日消息 今天上午，创业黑马董事长、创业黑马学院院长牛文文在微博回忆自己和柳传志的往事。
牛文文在文中回忆道，十一年前自己从《中国企业家》杂志出来创业，老爷子（柳传志）和我说，不要再去报道服务我们这些老熟人了，既然重头新做，就要不一样，年轻人创业者更值得去服务。
牛文文提到柳传志为《创业家》题写了三句寄语：创业家的前面永远是千难万险，创业家永远在披荆斩棘，所以创业家永远值得社会尊重。这三句话印在《创业家》创刊号扉页，鼓励创业者，也鼓励我们自己。
此外，牛文文表示柳传志是一个让接近他的人感受到温暖的人，因为他在真心关心你，不只泛泛鼓励，更多直接或委婉的提醒与批评。
以下为原文：
敬爱的柳总今天荣休，尽管他自己没说什么，可朋友圈满屏都在说他。我也想说几句，说几句和我有关的话：
十一年前我从《中国企业家》杂志出来创业，老爷子和我说，不要再去报道服务我们这些老熟人了，既然重头新做，就要不一样，年轻人创业者更值得去服务。《创业家》创刊号出版前夕，我请他给题写寄语，老爷子非常认真，专门打电话给我问“初心”，然后手写了三句话：创业家的前面永远是千难万险，创业家永远在披荆斩棘，所以创业家永远值得社会尊重。我们把他这三句话印在《创业家》创刊号扉页，鼓励创业者，也鼓励我们自己。十一年过去了，作为一个创业者，今天我要说，柳总，感谢您，中国的几代创业者都应该感谢您，感谢您站在历史和现实的高度，一直在鼓励鞭策提醒创业者的责任，一直为大大小小办企业的人发声说话，让社会理解接纳这个个性独特甚至张扬甚至挫败但一直在奋斗的群体。柳总倡导在商言商，但他也是始终保持清醒和警觉的一位哲人，他一再提醒，做企业的人要自律，不要那么张扬炫耀，要通过自己的克制和努力为自己这个群体创造更好的环境，“要让社会的空气再湿润一些”。在这个角度看，尽管最近这些年他特别不愿意别人这么称呼他，但“柳传志”这个名字这个人，当得起“企业教父”这个尊称。
柳总是领袖级企业家中，最早关注投资并身体力行在十几年半退休生涯里把投资做成了一家大型上市公司的人。记得有一年，他特意请了十来位媒体人到联想控股，让控股旗下的几位领军大将一个一个做“路演”，然后请媒体人点评。那还是十几年前创业这个词还没那么热，天使这个人群还没有出现在社会公众面前，我后来理解，柳总实际上是用今天大家都熟悉了的“创业路演”的形式，在展示他新孵化的控股系创业家群，也是在用这种方式在给媒体人展示投资孵化这种行为在中国社会的未来价值。结束前，他讲了几句话，我印象非常时刻的是这样一句话：大家都是报道企业的老熟人老朋友了，接下来可以多关注些投资。后来，我们这些媒体老人，逐渐走上了创业路，也慢慢理解了投资投资人对自己对社会的重要性。企业家转身变为投资人，这是中国商业和社会进步的一个小步子。商业生生不息，背后离不开资本的孵化。从实业到投资，柳传志一生两次创业，每次都领风气之先。
最后，说句私人的话：柳总是一个让接近他的人感受到温暖的人，因为他在真心关心你，不只泛泛鼓励，更多直接或委婉的提醒与批评。这是一位令人尊敬的长者。