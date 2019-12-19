牛文文回忆与柳传志往事：创业家永远值得社会尊重

IT之家12月19日消息 今天上午，创业黑马董事长、创业黑马学院院长牛文文在微博回忆自己和柳传志的往事。

牛文文在文中回忆道，十一年前自己从《中国企业家》杂志出来创业，老爷子（柳传志）和我说，不要再去报道服务我们这些老熟人了，既然重头新做，就要不一样，年轻人创业者更值得去服务。

牛文文提到柳传志为《创业家》题写了三句寄语：创业家的前面永远是千难万险，创业家永远在披荆斩棘，所以创业家永远值得社会尊重。这三句话印在《创业家》创刊号扉页，鼓励创业者，也鼓励我们自己。

此外，牛文文表示柳传志是一个让接近他的人感受到温暖的人，因为他在真心关心你，不只泛泛鼓励，更多直接或委婉的提醒与批评。

以下为原文：