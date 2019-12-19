天秤币新进展：脸书内部已使用，其他成员仍在观望

12月19日消息，外媒报道了Facebook加密货币Libra取得的最新进展，称公司内部员工已经在使用这种加密货币。

如果Facebook数字钱包子公司Calibra团队中的某人开会迟到，就可以利用这种加密货币充当罚金。这些Libra目前存在于“测试网”上，没有任何储备支持，所以它们几乎是垄断货币。Calibra产品副总裁凯文·韦尔(Kevin Weil)指出：“长期以来，我开会总是迟到，所以我始终在使用Libra支付罚金。”

作为Libra的构建和管理机构，天秤币协会（The Libra Association）显然仍在接受Facebook的资助。这家瑞士非营利组织由包括Uber、Spotify和Coinbase在内的21家公司组成，但据知情人士透露，部分创始成员尚未将1000万美元最低会员费兼初始投资汇给该组织，尽管他们已经“承诺”这样做。据推测，创始成员们限制都处于等待观望状态，看看该项目是否有希望启动。

如果Calibra让第三方开发商为该电子钱包构建自己的加密货币功能，可能产生巨大的商业影响。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)分析师扎卡里·施瓦茨曼(Zachary Schwartzman)表示：“我们认为，这种新的金融基础设施可以被视为类似于苹果10年前向开发者推出的iOS。”换句话说，Calibra之于Facebook可能就像iPhone之于苹果一样重要。