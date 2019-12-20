负债197亿元！昔日巨头沃特玛电池破产停工

据央视财经消息，11月13日，沃特玛母公司坚瑞沃能发布公告称，深圳市中级人民法院已正式受理，沃特玛破产清算一案。截至12月19日收盘，坚瑞沃能股价报收1.68元，从2018年4月2日复牌以来，累计下跌近80%。

据公告显示，沃特玛目前对外负债约197亿元，拖欠559家供应商债权约54亿余元。公司现有资产只剩一部分建设用地、对外股权投资、车辆、存货、机器设备、应收账款等。

据坚瑞沃能工作人员介绍，受沃特玛拖累，其母公司坚瑞沃能也资不抵债，当前正处在破产重整阶段，虽然已确定重整投资人，但重整计划草案仍有可能流产，坚瑞沃能仍存在被终止上市的风险。

沃特玛曾是国内最早成功研发新能源汽车动力电池，并率先实现规模化生产和批量应用的企业之一，曾经位居中国动力电池前三强。

业内人士认为，沃特玛衰落和公司不重视核心技术，只想通过产业联盟，赢得一时订单的做法有直接关系，这直接导致公司未能及时跟上产业发展的步伐。

沃特玛主要以磷酸铁锂产品为主，随着国家补贴和乘用车对能量密度要求的提高，三元电池成为市场的一个主流产品。而在这部分产品上沃特玛较缺失，所以导致它市场份额大幅下降。同时，2017年沃特玛连续出现多起安全事故。

数据显示，2017年，我国动力电池企业共有155家；2018年，这一数字下滑到了105家；到了今年，就只剩下80家动力电池生产企业，其中能真正实现装机量的仅40家左右。