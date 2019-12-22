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热播剧《庆余年》盗版全集仅卖3元，律师：出售盗版者需承担侵权责任

2019/12/22 9:44:31来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家12月22日消息 本月早些时候热播电视剧《庆余年》因可以购买50元“加速权益包”，始终超前看6集引起争议；近日又因《庆余年》全集遭盗版成为热门话题。

据报道，目前在一些二手交易平台上，以“庆余年”为关键词搜索已没有信息，但是采用一些相关词进行搜索，仍然能搜索到不少售卖全集资源的卖家，售价在1到5元不等，基本花费3元左右就可以买到《庆余年》全集的盗版资源。

此前，中国版权协会版权监测中心主任吴冠勇表示《庆余年》侵权链接已近4万条，这与片方、发行方、平台方把控不严有关。此外他还表示这种跨国跨地区的侵权，处理的难度其实是非常大的；未经允许擅自传播侵权盗版的行为，从法律意义上说如果达到一定条件，很可能就达到刑事立案的标准。

相关律师也表示，出售盗版资源者需要承担侵权责任和刑事责任。据了解，以营利为目的侵犯著作权，违法所得数额较大或者有其他严重情节的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。

前几日，腾讯影业和爱奇艺等方面表示已经向公安机关报案，要求追究相关责任人的刑事责任，公安机关已在立案侦查中。法务维权团队也同时展开维权措施，并追究其侵权行为，同时保留要求赔偿损失的权利。

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关键词：庆余年盗版

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