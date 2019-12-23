快讯：波音公司CEO辞职

IT之家12月23日消息 据彭博社消息，波音公司首席执行官丹尼斯·米伦伯格（Dennis Muilenburg）已辞职。波音公司任命大卫·卡尔霍恩（David Calhoun）为总裁兼首席执行官，劳伦斯·凯尔纳（Lawrence Kellner）将担任董事会主席。

波音公司在一份声明中指出，董事会“必须更换领导层才能恢复（公众）对公司的信任，因为公司正在努力修复与监管机构、客户和所有其他利益相关者之间的关系。”