SpaceX完成第十次降落伞测试：离载人飞行更近一步

12月24日消息，埃隆·马斯克(Elon Musk)旗下的美国太空探索技术公司SpaceX今天宣布，美国时间12月22日，公司已连续第十次成功完成降落伞系统的测试。这是一个重要的安全里程碑，表明SpaceX最新的设计降落伞系统已经准备好供搭载其飞船的宇航员使用。

SpaceX以这项备受瞩目的成就结束了今年的工作，这有助于这家公司明年将宇航员送上太空。

降落伞系统可以用来减缓宇宙飞船返回地球时的下降速度。SpaceX目前的设计是“Crew Dragon”降落伞系统第三个主要版本，采用了升级后的材料和改进的缝线缝合工艺，以尽可能提高降落伞飞行期间的可靠性和耐久性。

今年早些时候，在SpaceX位于美国加州霍桑市（Hawthorne）总部举办的一次活动上，马斯克告诉媒体和到场的粉丝们，SpaceX命名为“Mark 3”的 降落伞系统需要至少连续10次成功测试，公司才有信心将它用于实际的载人飞行。当时，美国宇航局局长吉姆·布里登斯汀(Jim Bridenstine)也表示，他相信SpaceX能在年底前完成全部10次测试的目标。现在，SpaceX确实已经达到了这个目标。

目前，SpaceX计划于明年1月11日完成载人飞行的下一个重要阶段性目标，即飞行中止测试。这次测试需要进行一次“Crew Dragon”宇宙飞船的发射，以在发射过程中测试应急保障系统。在发射过程中如果出现任何可能使宇航员处于危险之中的问题，应急保障系统将被启动，“Crew Dragon”宇宙飞船将携带船员远离运载火箭。它将展示载人“Crew Dragon”飞船在紧急情况下逃离危险的能力。