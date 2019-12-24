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华为MatePad Pro素皮版明日开售：麒麟990 + 2K屏幕

2019/12/24 12:42:27来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家12月24日消息 上月底，华为MatePad Pro正式发布。其中，夜阑灰与贝母白配色已经开售，青山黛和丹霞橙两款素皮版配色将于12月25日开售。

华为MatePad Pro采用10.8英寸2K QHD高分屏，具有90%屏占比与4.9mm等距微边框，拥有16:10长宽比与DCI-P3色域覆盖，PPI为280，对比度为1500:1，通过莱茵低蓝光认证。

华为MatePad Pro搭载7nm工艺的麒麟990处理器，采用3D石墨片立体散热，搭载四声道环绕立体声，还是全球首款无线充电平板，支持15W正向无线充电与7.5W反向无线充电。

华为平板MatePad Pro采用全新视觉设计，支持EMUI 10智慧分屏。通过碰一碰、扫一扫、靠近发现，华为平板MatePad Pro可实现多屏协同，手机屏幕能分身至平板，文件可双向拖拽传输，将平板变成手机的虚拟外设。

华为MatePad Pro配备HUAWEI M-Pencil手写笔，支持磁力吸附与无线充电，充电1小时可续航10小时，还拥有4096级灵敏压感。在熄屏状态下，笔尖轻点屏幕即可开启速记。

华为MatePad Pro首发了WPS的四个大功能，分别是思维导图高效制作、语音备注幻灯片、画笔模式高效批注、智能排版幻灯片。此外，华为MatePad Pro 5G版将于明年Q1发布。

售价方面，华为MatePad Pro青山黛和丹霞橙8GB+256GB WIFI版（含键盘、手写笔）售价4999元，8GB+512GB LTE版（含键盘、手写笔）售价5999元。配件方面，华为MatePad Pro内胆包售价199元，HUAWEI M-Pencil手写笔售价499元，智能磁吸键盘售价699元，智能皮套售价199元。

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关键词：华为MatePad Pro

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