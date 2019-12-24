梁建章：大数据杀熟是假象，携程国内已无对手

新浪科技讯12月24日晚间消息，携程联合创始人、执行董事局主席梁建章近日在接受媒体采访时，对“大数据杀熟”的话题进行回应。他表示，以前的规则太复杂，给某些客户造成了假象，价格有歧视问题，但现在规则已经更加透明化，更加简化。

对于OTA行业的竞争问题，梁建章表示，对竞争对手的手段作出快速反应，是长期要坚持的策略。他认为，飞猪和美团在国内中低端的客户有不错的份额，但携程在中高端份额相当高，并且从整个交易额来看，携程已经比他们大很多了。

携程还在大力推进国际化战略，他的预期是五年之内，国际业务会占携程一半以上的收入和利润。“我们要和全球最大的旅游App Booking对比，提高我们的国际业务。携程未来要和他们比非中国人的全球业务，五年或者六年、七年超过他们。”梁建章说，未来如果全球业务发展良好，携程会远远超过国内外的竞争对手。

此外，对于此前OTA行业出现的“大数据杀熟”话题，梁建章也再次回应。他表示，在价格方面，以前的规则太复杂，给某些客户造成了假象，价格有歧视问题，但现在规则更加透明化，更加简化，使得客户对携程产品竞争力、价格更加有信心。

实际上，今年3月，梁建章在接受央视财经采访时就对“携程大数据杀熟”予以否认。他表示，航空公司如果预测到某阶段机票需求量高，就会涨价。“这其实和携程没有关系，携程不参与机票定价，是航空公司自己在定价。”