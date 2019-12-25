微软Cortana复杂新专利曝光：处理音频电子邮件等信息

最近，微软展示了更智能的计划功能以及与Outlook Mobile for Cortana的更好集成。微软已经确认Cortana将从iOS和Android平台退出。这指出了一个事实，即微软可能瞄准了企业客户。

根据美国专利商标局USPTO发布的一项专利，微软正计划向Cortana添加更复杂的功能。目前，数字助理可以告知时间和天气，但不能执行复杂的任务，例如起草或汇总电子邮件。但是，微软的新专利表明，微软可能正在为Cortana做准备，使其运作良好并为企业客户提供帮助。

提出了用于具有音频接口的智能通信助手的方法、系统和计算机程序。一种方法包括用于获取发给用户的消息的操作。消息来自一个或多个消息源，每条消息都含有包含文本的消息数据。该方法还包括用于分析消息数据以确定每个消息的含义，基于相应的消息数据和消息的含义为每个消息生成评价，以及基于消息的文本摘要生成消息的操作。消息评价和消息的含义。基于文本摘要创建语音摘要，然后将语音摘要发送到与用户关联的发言人。音频接口还允许用户口头请求消息的动作。 –微软

此外，微软还讨论了可以添加到Cortana的各种功能，以及它如何为企业客户提供帮助。