微软Cortana复杂新专利曝光：处理音频电子邮件等信息

最近，微软展示了更智能的计划功能以及与Outlook Mobile for Cortana的更好集成。微软已经确认Cortana将从iOS和Android平台退出。这指出了一个事实，即微软可能瞄准了企业客户。
根据美国专利商标局USPTO发布的一项专利，微软正计划向Cortana添加更复杂的功能。目前，数字助理可以告知时间和天气，但不能执行复杂的任务，例如起草或汇总电子邮件。但是，微软的新专利表明，微软可能正在为Cortana做准备，使其运作良好并为企业客户提供帮助。
提出了用于具有音频接口的智能通信助手的方法、系统和计算机程序。一种方法包括用于获取发给用户的消息的操作。消息来自一个或多个消息源，每条消息都含有包含文本的消息数据。该方法还包括用于分析消息数据以确定每个消息的含义，基于相应的消息数据和消息的含义为每个消息生成评价，以及基于消息的文本摘要生成消息的操作。消息评价和消息的含义。基于文本摘要创建语音摘要，然后将语音摘要发送到与用户关联的发言人。音频接口还允许用户口头请求消息的动作。
–微软
此外，微软还讨论了可以添加到Cortana的各种功能，以及它如何为企业客户提供帮助。
环境设备在人们的生活中变得越来越普遍，例如汽车上的免提设备，智能耳机，不带显示屏的数字助理，蓝牙耳机等。因此，基于语音的界面也变得越来越普遍。言语互动很容易问一些简单的问题，但是很难吸收两个长信息，例如电子邮件。
在许多情况下，用户无法轻松访问带有显示器的电子设备，并且用户希望检查通信状态，例如，新电子邮件，新文本消息，新社交网络帖子等。通信通常包括文本组件，并且在有显示器可用时非常容易使用这种类型的通信，但是通过音频通信访问此内容要困难得多。处理“读”给某人的消息比简单地阅读消息要困难得多，因为听消息比阅读消息需要更多的注意力。
例如，如果用户正在慢跑，则阅读显示器并不容易，但是，该用户能够收听消息。不幸的是，某些消息（例如电子邮件）可能很长，并且简单地使电子设备读取这些长消息可能会花费很长时间并且需要大量的注意力。此外，在慢跑时尝试阅读显示器可能会带来灾难性的后果，例如发生事故或掉落并损坏手机。
–微软