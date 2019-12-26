GitHub上最全中华古诗词数据库又火了

IT之家12月26日消息 近期，GitHub上最全中华古诗词数据库再次登上热榜，又火了一把。根据介绍，chinese-poetry最全中华古诗词数据库集合了唐宋两朝近一万四千古诗人, 接近5.5万首唐诗加26万宋诗. 两宋时期1564位词人，21050首词。该项目已经获得了 22.6k 个「star」以及 4.2k 个「fork」。

GitHub项目：https://github.com/chinese-poetry/chinese-poetry

最全的中华古典文集数据库，包含5.5万首唐诗、26万首宋诗、2.1万首宋词和其他古典文集。诗人包括唐宋两朝近1.4万古诗人，和两宋时期1.5千古词人。数据来源于互联网。

为什么要做这个仓库? 项目作者表示，古诗是中华民族乃至全世界的瑰宝，我们应该传承下去，虽然有古典文集，但大多数人并没有拥有这些书籍。从某种意义上来说，这些庞大的文集离我们是有一定距离的。而电子版方便拷贝，所以此开源数据库诞生了。此数据库通过JSON格式分发，可以让你很方便的开始你的项目。

古诗采集没有记录过程，因为古诗数据庞大，目标网站有限制，采集过程经常中断超过了一个星期。2017年新加入全宋词，全宋词爬取过程及数据分析。

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