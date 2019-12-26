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微软Windows 10任务管理器三个新功能曝光：新架构列、磁盘类型、GPU温度

2019/12/26 23:17:32来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家12月26日消息 Task Manager（任务管理器）是Windows用户每天使用的应用程序之一，它为我们提供了系统的基本信息，包括CPU、GPU、磁盘以及网络使用情况。

与Windows 10一样，内置的任务管理器也在不断发展，并且在下一个主要功能更新中将获得新功能。

新的“架构”专栏

根据一份报告，微软计划在“任务管理器”中添加一个新的“架构”列。架构列将显示进程的架构，例如x86，x64或Arm32。“详细信息”标签（“平台”）列上已经存在类似的功能，但仅限于64位和32位。

目前尚不清楚微软何时更新“任务管理器”以包括“架构”专栏，但很可能会在2020年下半年发生。

任务管理器中的磁盘类型

Windows 10版本2004（2020年春季更新）在任务管理器的“性能”选项卡中增加了磁盘类型。这使用户可以快速识别磁盘类型-HDD、SSD和其他磁盘类型。

磁盘类型在“性能”选项卡的“磁盘”部分下列出。

GPU温度

微软最终向任务管理器添加了GPU（图形卡）温度监控支持。如果你有专用的GPU卡并且图形驱动程序已更新，则任务管理器现在可以显示GPU显卡的当前温度升高。

当前仅在拥有专用GPU显卡的情况下才支持Task Manager中的GPU温度，但将来可能会添加对集成显卡的支持。

更新的图形驱动程序应支持WDDM 2.4+版本。你可以在DirectX诊断工具的“显示”标签下检查WDDM的版本。WDDM版本在驱动程序型号旁边列出。

任务管理器当前以摄氏度显示温度值，该选项也包含在Windows 10版本2004（20H1）中。

微软有望在2020年4月或5月开始向消费者发布Windows 10版本2004（20H1）更新。重大更新的其他功能包括云重置、Cortana新体验、改进的选择性Windows Update更新体验等。

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关键词：Windows 10微软任务管理器

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