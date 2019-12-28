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被“黑”了，非微软帐户用户也能加入Windows 10 Insider测试计划

2019/12/28 14:45:31来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家12月28日消息 在此之前，任何有兴趣加入Windows 10 Insider计划的用户需要有一台Windows 10 PC和一个微软帐户；但是由于有了新的技巧，你现在可以在不登录微软帐户的情况下，测试Windows 10 Insider最新版本。

该方法归功于聪明的开发人员，他制定了称为Office Insider Enroll命令行脚本。你需要做的只是遵循几个步骤，请确保已在系统上启用遥测选项：

  • 通过按下Windows + I键打开“设置”应用程序。现在转到“隐私”>“诊断和反馈”，并将诊断数据设置设置为“完整”。现在启用了遥测，你可以继续进行下一步。

  • 访问GitHub网站以在你的系统上下载脚本的最新版本。你可以通过提取存档来获取脚本和自述文件。

  • 现在，你需要管理员特权才能运行脚本。转到下载脚本文件的文件夹，右键单击它，然后选择“以管理员身份运行”。

  • 脚本在计算机上运行后，需要选择要加入的Windows Insider程序测试通道。

  • 在要选择的选项上按字母，然后按下Enter键。

  • 此时，你将收到提示重新启动设备，以启用Microsoft Flight Signing的提示。对于尚未注册Windows Insider程序的计算机，此选项是必需的。

如果你选择不安装某些漏洞修补程序，则该脚本使你可以阻止新的预览版本，并只需重新启动脚本，然后选择显示“停止接收内部预览版本”的选项，即可退出Windows 10内部程序。重新启动系统后，脚本将通过修改注册表值来更改计算机的内部人员状态。

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关键词：Windows 10微软

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