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华为EMUI图库拼图、时刻全新功能上线

2019/12/30 20:59:29来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

现在华为EMUI官方表示，EMUI图库拼图功能上线了！年底制霸朋友圈，全靠它！ 大家可以先到应用市场将【华为图库】更新至最新版本。两种路径，一键生成，30秒就能get！ 

【方式1】

在图库4个Tab页均可通过点击右上角选择【创作拼图】进入功能，选择照片（2～9张），点击【开始制作】即可智能匹配最优的模版。 

【方式2】

进入图库中任一相册，选择多张照片（2～9张）后，点击底部【创作】，选择【拼图】。图库就可以为已选照片匹配最合适的模版了！

在智能匹配模版生成拼图后，还可以通过手动编辑，完成单张图片的缩放、位置调换、旋转、翻转等操作。

*长按并拖动调换照片位置

*照片旋转、翻转

保存后即可分享。

华为图库拼图功能，通过算法将裁减量最小的模版推荐给用户，并且根据算法为每张图片选择最合适的宫格位置，优化人像构图、优化物体构图，在不减照片数量的同时增高美学质量。

除此之外，新版本图库中的「时刻」功能也带来全新体验。

新版本的「时刻」功能加入了更多艺术化字体，由过去的1种字体变为4种艺术字体，分别为：方正中粗雅宋，方正趣宋，方正复古粗宋和方正颜宋。

当华为图库更新至最新版本时，进行熄屏充电，系统会根据时刻生成的内容自动匹配艺术化字体，让你的图库时刻看起来更有艺术气息。

在时刻展示的页面，也增加了一键分享时刻图片的功能。当你点开一个时刻，点击【更多】-【分享】，时刻展示界面便可以自动生成杂志化布局图片，选择你想发送的好友可以实现一键分享。

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关键词：华为EMUI华为手机

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