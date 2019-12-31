华为余承东：坚定打造HMS生态，形成“自研芯片+鸿蒙OS”新体系

IT之家12月31日消息 今日午间，华为消费者业务CEO余承东发布致华为消费者业务全体员工2020新年信，余承东表示，在极端的外部环境与压力下，2019年消费者业务保持高速增长且超额完成年初制定的经营目标！预计华为智能手机全年发货量超2.4亿台，稳居全球第二。

余承东还表示，要坚定打造HMS和鸿蒙生态，以生存为底线，优先解决海外生态问题。海外云服务以生态和体验为核心，不追求短期商业利益，用几年时间逐步恢复海外业务总量，同时加快构筑HMS Core能力，打牢生态基础。以终端为核心锻造平台能力，通过智能硬件和开发者生态创新共赢，形成“自研芯片+鸿蒙OS”新体系。



以下为余承东新年信全文：

坚定打造HMS生态，领先智慧全场景

实现战略转折性胜利

致华为消费者业务全体员工2020新年信

有些人，纵使面朝光明，看到的永远是困难；有些人，再大的困难面前，看到的永远是希望。

2019呼啸即去，满载希望的2020铿锵将至，此时此刻，我们内心比任何时候都充满力量！八年前站上2C新赛道，面对巨大质疑挑战，我们坚信“创变改变命运”，怀抱王者之气敬畏之心，创造了一个个不可能。今天，历史再次把消费者业务推向“求生存、建赛道”的至要拐点，我们更加深信：华为人是能决定自己命运的。

在极端的外部环境与压力下，2019年消费者业务保持高速增长且超额完成年初制定的经营目标！预计华为智能手机全年发货量超2.4亿台，稳居全球第二。

不寻常攀登路上，是全球供应商与合作伙伴的热血坚守、是消费者对华为和荣耀品牌的无悔信任、是花粉朋友们的执着热爱，点亮前行炬火，让我们走得更踏实坚定。惟有用心做更棒的产品，以极致的产品质量、体验与服务回馈感谢每一份热爱支持。

这一年，EMUI软件快速升级服务坚定消费者信心，华为用户忠诚度、服务满意度保持业界领先，用户净推荐值（NPS）持续提升。福布斯全球品牌价值榜100强，华为列第97位，是唯一上榜的中国企业，中国市场华为品牌认知度与考虑度均排名第一，保持领先。

我们坚持用创新提升产品竞争力，在通信、性能、OS、摄影等领域取得多项技术突破，受到全球主流媒体和消费者好评。Mate X凭借折叠屏设计与创新交互体验，获MWC2019最佳新联接移动终端奖；首次搭载在Mate30系列的麒麟990 5G芯片，实现业界最强AI算力，提升5G体验；P30系列潜望式超级变焦镜头改写拍照功能，P30 Pro在誉为摄影器材界“奥斯卡”的TIPA大奖中，赢得2019年度最佳拍摄智能手机称号。Mate和P系列旗舰智能手机全球发货超4400万台，同比增长超50%；nova以潮流时尚获年轻人青睐并实现中档持续领先，畅享/畅玩系列带动千元档位口碑份额快速提升；荣耀保持销量份额增长，延续中国互联网手机第一品牌地位。

为消费者打造的智慧全场景生态进一步完善，EMUI 10提升多场景多屏协同体验，各领域用创新引领产业：90%屏占比设计的MatePad Pro、具“一碰传”等特性的MateBook X Pro、拥有AI慧眼的智慧屏、联合帝瓦雷打造的Sound X，2周超长续航的WATCH GT 2、全球首款半开放式降噪TWS耳机FreeBuds3、以及与Gentle Monster首次合作的智能眼镜等产品相继推出，得到市场肯定。2019年，华为平板、PC、音频和智能配件、智能穿戴、5G连接终端、家庭路由、HiLink生态等业务均实现不同程度增长。

在全球伙伴、开发者与用户一如既往热情支持下，华为终端云服务（HMS）高速发展，覆盖全球170多个国家和地区，月活用户达4亿，华为HMS Core多项创新服务实现领先。

未来几年将是消费者业务的关键战略转折期。我们面临“与时间赛跑，一边解决业务连续性，一边实现创新引领”的双重挑战。人们往往会高估战略执行中的短期效应，反之低估一个战略坚持三到五年、甚至更久而产生的惊人威力。华为是长跑型选手，只要战略上敢于坚持敢于突破，最痛苦的时期过后，一定会迎来新一轮爆发，焕发出更强大的生命力！

新的一年，外部环境不确定性加剧，属于我们的真正考验才刚刚开始。而坚定清晰的战略方向，敢战敢胜的团队将是我们活下去、且活得更好的关键：

坚定打造HMS和鸿蒙生态，重建赛道，重启长征：以生存为底线，优先解决海外生态问题。海外云服务以生态和体验为核心，不追求短期商业利益，用几年时间逐步恢复海外业务总量，同时加快构筑HMS Core能力，打牢生态基础。以终端为核心锻造平台能力，通过智能硬件和开发者生态创新共赢，形成“自研芯片+鸿蒙OS”新体系。我们坚持与全世界公司共建共享生态，与全球供应商与合作伙伴开放合作，坚定不移拥抱全球化！

抓住5G机会，创新引领，做智慧全场景真正王者：2020是5G大规模发展元年，且AI时代已然来临，要想赢得未来，就要在5G与AI中实现领跑！未来五到十年，智慧全场景将是我们坚定不移的长期战略，以智能手机为核心，构筑平板、PC、VR、智能穿戴、智慧屏、智慧音频、智能音箱、车机、IoT等一体化生态，打造消费者衣食住行无缝智慧生活体验。其中IoT、穿戴、配件等领域加大加快出海，支撑海外过渡期生存发展；中国市场要抓住5G机会，充分发挥华为+荣耀双品牌优势，进一步提升华为高端品牌形象，在行业洗牌中筑起领先壁垒。零售是全场景战略最重要的体验阵地，未来我们将通过华为高端零售体系建设，为消费者带来更愉悦的智慧体验。

构筑长期竞争力，体验为王，为消费者做伟大产品：以消费者体验为核心，高度重视消费者口碑，倾听消费者声音，狠抓质量、品牌、体验与服务，是我们不变的追求。我们要做能为消费者带来颠覆式体验的伟大产品，而创新是体验的灵魂，要成为真正强者，我们要在软件、OS、芯片和器件、射频和通信、摄像、显示、音频、AR/VR等长期竞争力上积累突破。即使在最困难时期，也要坚决加大研发投入，继续孵化新技术新产业，保持创新活力，同时联合供应商和行业伙伴，实现供应连续和供应安全的同时，为整个产业的生态繁荣贡献力量。

“三分战略七分风貌”，团队气质决定我们走多远：消费者业务这几年高速发展，逐渐培养出一支敢于追求、敢于突破的作战团队，而一支队伍从指挥官到基层的作战风格，是成就伟大事业的关键。新的一年，各级主管要充分建立战略自信，敢于带领团队承担挑战目标，共同塑造强悍的队伍作风。人才上，继续坚持精英+精兵战略，用实战考验队伍，去火线和战壕中提拔干部，铲除平庸从管理者做起，坚持熵减，激发队伍活力。鼓励在人才引入上大胆革新，瞄准业界最优实践提升面试质量，对外选拔有创造力、价值观匹配的同路人；对内敢于使用有个性有棱角、但敢创新肯实干的人。组织上，合并组织同类项，效率第一，战时围绕关键战场投入人力资源，优先保障业务连续性。激励资源向承担关键项目及经营责任的中基层倾斜，主官与团队一起奋战并取得胜利就是对团队最大的激励。

网络安全与隐私保护、合规运营是最高准则：网络安全与隐私保护是华为公司的最高纲领，我们致力于用最先进的技术保护消费者隐私，构建消费者信任的隐私保护品牌。而谨言慎行、合法合规是对每位员工最基本的行为规范要求，我们必须立足本职，重视客户与合作伙伴要求，保持敬畏之心，切不可因低级错误毁了共同的事业。

坚守价值观底线，顺境逆境都要常怀感恩之心：价值观与文化是公司长远发展的基石。消费者业务正处在快速成长期，我们看到有些原本非常优秀的员工甚至主管因价值观问题掉队，而一些多年来提倡的导向正在被稀释……越是高速发展，越要保持警醒，坚决树正气！消费者业务要树立敢讲真话、敢做实事、勇于担责、诚信廉洁的导向氛围。每位员工要常怀感恩之心，不因顺境或逆境患得患失，“得道多助失道寡助”，对给予帮助的人及时回报，如不小心给他人造成损失也要用最快时间弥补。

这一年，愈是艰难，愈收获更多珍贵。我们感受到全体员工打掉牙含着血也要往前冲的高昂斗志和不二决心，是奋战在一线熬红眼不言弃的铮铮铁骨们筑起信心堤坝，总有华为兄弟部门团结互助给我们雪中送炭，更有无数个家庭、家属默默奉献为我们撑起最温暖一片天。在此向大家致以深深敬意与感谢！

华为智能手机全球发货量已上升至TOP2，如果没有外部施压，我们可能很快走到世界第一，但长期竞争力未必做到最强。现在极端环境倒逼我们构筑更强大的核心能力，我们看到巨大的成长机会。过去几年，消费者业务连续超额完成年度经营目标，整体比原计划提前了1-2年，未来即使在业务增速放缓的情况下，我们仍有信心按时完成之前制定的5年战略目标！

一路走来，大家用扎扎实实的业绩证明了我们是一支有强大战斗力的团队，能与大家并肩作战，永远怀抱对远大追求的赤诚、永远怀着对消费者的热爱，是幸运，是荣光，更是自豪与感动！新的一年，终端铁军一定会再次用实际行动捍卫承诺，胜利一定属于我们。

前行路上，何惧荆棘，无限风光在险峰。

2020，勇敢者再出发！

祝大家新年快乐！

余承东

华为消费者业务管理团队

2019年12月31日