SpaceX开年迎最忙的一个月：单月或发射四次

1月3日消息，据外媒报道，刚刚进入2020年，美国太空探索技术公司SpaceX就将迎来史上最繁忙的发射月，可能打破之前单月发射次数最多的纪录。

▲图1：SpaceX希望在2020年进行30次猎鹰9号火箭发射，而开年第一个月就要发射四次

如果SpaceX的计划保持不变，其今年1月份有望进行四次发射。现在，SpaceX正准备进行2020年首次发射，即卫星互联网Starlink-2任务发射。这是SpaceX第三次发射60颗联网卫星，也是升级后的卫星Starlink v1.0第二次发射，该计划计划将在1月6日发射。

在这次轨道发射后不到五天，SpaceX和美国宇航局（NASA）计划在美国东部时间1月11日上午8点左右进行载人龙飞船（Crew Dragon）的飞行中中止测试(IFA)，这将是该航天器在猎鹰9号火箭上的第二次发射。

▲图2：在图片中心，猎鹰9号火箭助推器B1049计划发射Starlink-2，这是它16个月来的第四次执行轨道级任务

除了发射Starlink-2和帮助载人龙飞船进行IFA测试之外，SpaceX本月还计划发射另外两次60颗卫星任务，分别在1月中旬发射Starlink-3和月底发射Starlink-4。但鉴于Starlink-2发射从去年12月30日推迟到1月3日，最后又推迟到1月6日，对于Starlink-4来说，在1月份发射存在巨大挑战，但并非没有机会。

虽然载人龙飞船的飞行中中止测试在亚轨道上进行，但如果SpaceX能够在2020年1月全部完成上述四项发射任务，它仍将创造单月发射猎鹰9号火箭次数最多纪录。事实上，考虑到Starlink-2现在计划不早于1月6日发射，SpaceX实际上需要每隔6天就发射一枚火箭才能完成其暂定清单。这将是一个令人印象深刻的壮举，如果2020年全年都能保持这种发射率，SpaceX每年将进行超过60次发射。

▲图3：2018年12月，SpaceX准备用猎鹰9号火箭执行CRS-16发射任务

在猎鹰9号火箭投入运营的9年半时间里，SpaceX平均每月发射不到1.5次。然而，该公司直到2017年才成为真正的发射提供商，此后已经进行了52次轨道发射，这意味着猎鹰火箭家族近69%的发射在不到36个月的时间内完成，而这段时间仅占其运营寿命的30%。

在过去三个异常繁忙的年份，SpaceX平均每年发射超过17次，该公司只有三次在同一个月发射了三枚猎鹰9号火箭，分别是2017年6月、2017年10月以及2018年12月。

▲图4：2019年2月，SpaceX的KSC LC-39A发射设施空中俯瞰图

如果SpaceX能不只依靠卡纳维拉尔角空军基地(CCAFS)的LC-40发射台进行商业发射，还能够保持每月或每两个月从肯尼迪航天中心LC-39A发射台发射，这样的发射节奏实际上是可能实现的。

SpaceX目前计划在2020年进行多达36到38次独立的轨道发射任务。以有史以来最繁忙的火箭发射月拉开2020年的序幕，这将成为SpaceX在今年剩余时间实现雄心勃勃目标的完美标志。