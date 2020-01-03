2019年微软Windows 10终于完成桌面操作系统统治

IT之家1月3日消息 微软于2015年年中正式推出的操作系统Windows 10，在成功取代Windows 7之后，成为2020年的第一大桌面操作系统。

市场分析公司NetMarketShare提供的统计数据让我们详细地了解了Windows 10去年的表现，突显了Windows 10全年的增长，虽然有时会出现一些小问题。

Windows 10在2019年年初占据了40.90%的市场份额，然后在次月下降到40.30%。在11月达到了54.30%的市场份额，并在2019年结束之前达到了54.62%的最佳纪录。

另一方面，Windows 7在去年全年市场份额不断丢失，这显然是因为该系统1月14日即将终止支持。Windows7在12个月前在全球37.19%的设备上运行，然后逐渐下降到12月的26.64%。距寿命终止只有不到两周的时间，Windows 7的市场份额很可能会继续下降。

毋庸置疑，其余操作系统都远远落后于Windows 10，对Windows 10的统治地位没有威胁。例如，Windows 8.1仅在全球3.63%的电脑上运行，而macOS 10.14的市场份额为3.50%。

毫无疑问，Windows 10份额今年全年将继续增长，不仅是因为它是Windows的最新版本，也是因为随着Windows 7的消亡，用户会选择升级到Win10。微软还将在今年发布Windows 10的两个功能更新，第一个有望在四月或五月正式推出。