阿里钉钉暗示改名换姓：网友曾在办公室大喊“你们快看我的dingding”

IT之家1月6日消息 钉钉近期表示，已经5岁了！并且宣布，2020年2月16日~17日，#你x钉钉# 5周年新品发布会暨生态大会将在杭州云栖小镇拉开帷幕！官方预告了神秘新品发布，to B硬核分享，重磅大咖驾到，还有丰富的趣味展区及活动。

钉钉还在预热中暗示改名换姓，有网友曾在办公室对另一位男同事大喊：“你快看我的dingding”。

除此之外，钉钉还煞有介事的在微博向网友们征集新名字，该叫啥好。IT之家编辑倒有个名字提供：就叫钉信吧。

