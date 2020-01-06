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阿里钉钉暗示改名换姓：网友曾在办公室大喊“你们快看我的dingding”

2020/1/6 11:44:41来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家1月6日消息 钉钉近期表示，已经5岁了！并且宣布，2020年2月16日~17日，#你x钉钉# 5周年新品发布会暨生态大会将在杭州云栖小镇拉开帷幕！官方预告了神秘新品发布，to B硬核分享，重磅大咖驾到，还有丰富的趣味展区及活动。

钉钉还在预热中暗示改名换姓，有网友曾在办公室对另一位男同事大喊：“你快看我的dingding”。

除此之外，钉钉还煞有介事的在微博向网友们征集新名字，该叫啥好。IT之家编辑倒有个名字提供：就叫钉信吧。

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关键词：钉钉阿里

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