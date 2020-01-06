HTC 2019年业绩跌至19年来新低，不及AirPods两周收入

IT之家1月6日消息 HTC发布财报，其2019年收入为100.1亿新台币，同比下滑了57.82%，比2017年的总收入下降87%，也是19年来最差的一年。彭博专栏作家Tim Culpan指出，苹果两周内出售AirPods产生的收益都要比HTC在一年内的收入还多。

收入下降之际，这家台湾公司缩减了其智能手机业务（两年前已将其很大一部分出售给了Google），并专注于虚拟现实头显和配件。去年，HTC在许多国家（包括全球第二大智能手机市场印度）对其智能手机战略进行了重大更改。HTC不再在印度销售旗舰产品和其他高端智能手机，而是专注于中端手机。

9月，HTC任命了一位电信专家Yves Maitre作为其新任首席执行官。在去年TechCrunch Disrupt的一次采访中，Maitre坦率地公开了这家曾经标志性的公司的近期表现，称HTC“已停止了智能手机硬件的创新”。

Maitre表示，该公司未来将专注于虚拟现实头显及其许多应用，例如培训和教育。在最近的几个季度中，HTC为企业推出了Vive Pro Eye头显，对面向消费者的VR头显进行了改进，以更好地与Facebook的产品竞争，并在威尼斯电影节上制作了VR作品。该公司尚未透露已售出多少VR头显。