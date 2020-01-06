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微软Insider项目20年前就有了，最终演变开发成Windows Update

2020/1/6 21:40:40来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家1月6日消息 早在2014年，微软就启动了适用于Windows 10的Windows Technical preview技术预览项目。后来，该项目正式命名为"Windows Insider Program"，并帮助微软测试并获得了有关该操作系统的反馈，然后再向公众发布。

尽管该程序仍然是新项目，但看起来微软在20年前就已经实现了它。

早在Windows 95/98流行时，微软就致力于Windows Neptune。根据Albacore最近的一条推文显示，微软拥有一个几乎可以运行的Insider程序，从它的外观来看，与Windows更新测试有关。早在1999年，微软就使用自我托管机制为测试人员提供了新的更新，而不必使用ISO文件系统。

根据曝光的信息，1999年微软出现了代号Neptune的自托管机制。当时的想法，有点像今天的Insider程序，在易用性方面就已经存在。

微软过去曾经发布过Windows操作系统的Developer开发者和Consumer消费者预览版系统，但是这些版本几乎是完成的版本，几乎没有错误Bug。不幸的是，Windows Neptune从未公开出现过，但是它帮助微软开发了已在现代Windows操作系统中使用的Windows Update体系。

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关键词：Windows微软

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