台湾5G频谱竞标金额破千亿大关，五大运营商掏空家底

据台湾媒体报道，台湾5G频谱竞标已经进入第19天，3.5GHz频段经过190个回合竞价后，带动总金额正式突破千亿新台币大关，达到1005亿新台币。其中，3.5GHz的300M“黄金频段”竞标金额已达988亿新台币。

市场人士分析，如果近日仍没有运营商妥协并放弃部分频谱需求，金额还将继续上涨，接下来需要关注，5G频谱竞标金额，能否超过4G频谱第一次竞标的1186.5亿新台币的“天花板”。

按照之前预期，到2019年底将可完成竞标，但由于竞争太激烈，直到现在仍未分出胜负。

台湾本次5G竞标包括三块频段，其中3.5GHz频段的270M频宽，底价243亿新台币；28GHz频段2500M频宽，底价32亿新台币；1.8GHz频段20M频宽，底价32亿新台币。

3.5GHz频段竞争最为激烈。主管机构为本次5G频谱竞标设置了多重拍卖机制，确保5G频谱价高者得。例如，运营商可以共建共享，但前提是必须有频谱，所以，即使价格再高，运营商也只能咬牙死撑，谁也不愿放弃。

此前台湾媒体已经算过一笔账，台湾几大运营商能够动用的全部“家底”约900亿新台币。即使以当前的竞标金额来看，五大运营商已经为了5G频谱，掏空多年积攒的“家底”。

以中华电信、台湾大、远传三大运营商各付出300亿新台币、250亿新台币、250亿新台币而论，预估金额占到三家运营商市值的4%、6%、11%，将对未來收益造成6%、13%、及18%不等的负面影响。

数据显示，目前全球各地国家和地区，台湾的1000亿新台币金额只低于德国和意大利5G频谱拍卖金额，但如果按照人口数量、牌照年限来看，台湾早已成为全球第一。

有学者预测，台湾5G频谱竞标机制，将让运营商“口袋见底、发出哀嚎”为止。5G月资费恐怕要超过2000新台币，远超民众能够接受的千元以下资费。